Sabotažu železničke infrastrukture Letonija pripisala osobama koje rade za Rusiju

Dve osobe koje su delovale za ruske interese su u Letoniji u avgustu zapalile voz i železničku infrastrukturu, saopštila je danas državna bezbednosna služba Letonije.

To je najnovije u nizu upozorenja zapadnih zvaničnika na ruske napade na ključnu infrastrukturu širom Evrope.

Bezbednosna služba navodi da su te dve osobe zapalile voz i železničke ormane s opremom za kontrolisanje kretanja vozova, i da su i snimile taj napad. Taj video materijal je kasnije poslat onima koji su naručili namerno paljenje , a oni su snimak propagandno koristili da bi tvrdili da je požar bio u Ukrajini, navela je služba.

Ta paljevina je jedan od 151 slučaja sabotaže i zlonamernih aktivnosti širom Evrope koje je pratila agencija Asošijejted pres, a koje su zapadni zvaničnici povezali sa Rusijom od invazije Moskve na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Zvaničnici kažu da je cilj tih napada potkopavanje podrške Ukrajini, širenje straha i razdora u evropskim društvima i iscrpljivanje resursa istražitelja. Rusija često koristi posrednike za takve napade, a neki počinioci kažu da nemaju pojma da ih je Moskva angažovala.

U novembru su zvaničnici Poljske rekli da su ruske obaveštajne službe iza nekoliko incidenata sabotaže na železničkoj pruzi koja se koristi za isporuku pomoći Ukrajini.

U januaru je premijer Poljske Donald Tusk rekao da su dve kombinovane toplane i elektrane koje snabdevaju skoro pola miliona kupaca, kao i više vetroelektrana i solarnih farmi, napali hakeri „direktno povezani s ruskim službama“.

U decembru su zvaničnici Danske rekli da su sajber-napadi koje je Rusija izvršila 2024. godine na vodovod ostavili neke kuće bez vode, dok je u avgustu policija Norveške saopštila da su proruski hakeri daljinski otvorili ventil na jednoj brani, omogućivši izlivanje vode.

Sajber-napadi pokazuju ranjivost evropske kritične infrastrukture i deo su zabrinjavajućeg trenda koji sugeriše da „agresivniji stav“ Moskve prema evropskim državama koje smatra protivnicima, rekao je Kiran Martin, bivši šef Nacionalnog centra za sajber bezbednost Velike Britanije.

Deo uključuje „sajber-kinetičku aktivnost“ kojom hakeri povezani s Rusijom menjaju varijable u nekom sistemu da bi imali fizički uticaj kao što je promena toka vode, rekao je Martin za AP.

Zvaničnici Italije takođe istražuju sabotažu više brzih železničkih pruga u februaru, prvog dana Zimskih olimpijskih igara Milano-Kortina. Novinska agencija ANSA je saopštila da je infrastruktura spaljena ili presečena, što je pogodilo hiljade putnika.

Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani rekao je da su i drugi sajber-napadi pokrenuti iz Rusije bili usmereni na Zimske olimpijske igre, uključujući veb-stranice povezane sa Igrama, hotele u Kortini i sajtova Ministarstva spoljnih poslova.

Brze železničke pruge u Francuskoj su takođe sabotirane 2024. godine, na dan otvaranja Letnjih olimpijskih igara 2024. godine. Ni Italija ni Francuska nisu nikome zvanično pripisale železničku sabotažu.

Kremlj je ranije rekao AP-u da negira bilo kakvu umešanost u kampanju sabotaže.

(Beta)

