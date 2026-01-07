SAD će napustiti desetine međunarodnih organizacija povlačeći se iz globalne saradnje

SAD će se povući iz desetina međunarodnih organizacija, uključujući Fond Ujedinjenih nacija za populaciju (United Nations Population Fund – UNFPA) i sporazum UN kojim se uspostavljaju međunarodni pregovori o klimi (UNFCCC – osnova Pariskog sporazuma iz 2015.), dok se SAD sve dalje povlače iz globalne saradnje.

Predsednik Donald Tramp je u sredu potpisao izvršnu naredbu kojom se obustavlja podrška SAD za 66 organizacija, agencija i komisija. Dao je svojoj administraciji zadatak da preispita učešće i finansiranje svih međunarodnih organizacija, uključujući i one povezane sa Ujedinjenim nacijama, navodi se u saopštenju Bele kuće na društvenim mrežama.

Većina meta su agencije, komisije i savetodavni paneli povezani sa UN koji se fokusiraju na klimu, rad i druga pitanja koja je Trampova administracija kategorisala kao pitanja usmerena na raznolikost stanovn ištva (diversity) i „prosvećene“ (woke) inicijative, prema delimičnom spisku koji je dobila Asošijejted pres.

„Trampova administracija je utvrdila da su te institucije suvišne u svom obimu, loše upravljane, nepotrebne, rasipne, loše vođene, zarobljene interesima aktera koji promovišu sopstvene agende suprotne našim, ili predstavljaju pretnju suverenitetu, slobodama i opštem prosperitetu naše nacije“, navodi se u saopštenju Stejt departmenta.

Trampova odluka da SAD napuste organizacija koje podstiču saradnju među zemljama u rešavanju globalnih izazova dolazi u trenutku kada je njegova administracija pokrenula vojne napore ili izdala pretnje koje su uznemirile i saveznike i protivnike, uključujući zaribljavanje autokratskog lidera Venecuele Nikolasa Madura i nagoveštavanje namere da Danskoj uzme Grenland.

Administracija je prethodno obustavila podršku Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, Agenciji UN za palestinske izbeglice (UNRWA), Savetu UN za ljudska prava i agenciji UN za kulturu UNESKO jer je Vašington usvojio širi, „a la kart“ pristup plaćanju svojih obaveza svetskoj organizaciji, birajući koje operacije i agencije smatraju da su u skladu sa Trampovom agendom i one koje više ne služe interesima SAD.

„Mislim da je to kristalizacija američkog pristupa multilateralizmu, koji je ‘ili će biti kako ja hoću ili vi put pod noge’ „, rekao je Danijel Forti, šef za poslove UN u Međunarodnoj kriznoj grupi. „To je veoma jasna vizija želje za međunarodnom saradnjom pod uslovima samog Vašingtona“, objasnio je on.

To je velika promena u odnosu na način na koji su prethodne administracije – i republikanske i demokratske – postupale sa UN, i to je primoralo svetsku organizaciju koja već prolazi kroz sopstveno unutrašnje presipitivanje, da odgovori nizom smanjenja broja zaposlenih i programa.

Mnoge nezavisne nevladine agencije – neke koje rade sa Ujedinjenim nacijama – navele su zatvaranje mnogih projekata zbog odluke američke administracije prošle godine da smanji stranu pomoć preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Uprkos velikoj promeni, američki zvaničnici, uključujući i samog Trampa, kažu da žele da novac poreskih obveznika usmere na proširenje američkog uticaja u mnogim inicijativama UN koje postavljaju standarde, gde postoji konkurencija sa Kinom, poput Međunarodne unije za telekomunikacije, Međunarodne pomorske organizacije i Međunarodne organizacije rada.

Povlačenje iz Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama (UNFCCC), najnoviji je pokušaj Trampa i njegovih saveznika da distanciraju SAD od međunarodnih organizacija fokusiranih na klimu i rešavanje klimatskih promena.

UNFCCC, sporazum iz 1992. godine 198 zemalja o finansijskoj podršci aktivnostima u vezi sa klimatskim promenama u zemljama u razvoju, osnovni je ugovor za značajan Pariski sporazum o klimi. Tramp koji klimatske promene naziva prevarom, povukao je SAD iz tog sporazuma ubrzo po povratku u Belu kuću.

Međutim, naučnici kažu da su klimatske promene iza sve većeg broja smrtonosnih i skupih ekstremnih vremenskih uslova, uključujući poplave, suše, šumske požare, intenzivne padavine i opasne vrućine.

Povlačenje SAD moglo bi da omete svetske napore za suzbijanje „gasova staklene bašte“ koji zagrevaju planetu jer „daje drugim zemljama izgovor da odlože svoje akcije i obaveze“, rekao je klimatolog Univerziteta Stanford, Rob Džekson, koji predsedava Globalnim karbonskim projektom, grupom naučnika koji prate emisije ugljen-dioksida.

Takođe će biti teško postići značajan napredak u pogledu klimatskih promena bez saradnje SAD, jednog od najvećih svetskih emitera zagađenja i jedne od najvećih privreda sveta, rekli su stručnjaci.

Agencija UN za stanovništvo koja podržava seksualno i reproduktivno zdravlje širom sveta, dugo je bila „gromobran“ za republikansku opoziciju, a sam Tramp je smanjio finansiranje te agencije tokom svog prvog mandata. On i drugi republikanski zvaničnici su optužili tu agenciju da učestvuje u „praksi prisilnog abortusa“ u zemljama poput Kine.

Kada je predsednik Džozef Bajden stupio na dužnost u januaru 2021, on je obnovio finansiranje te agencije. Pregled Stejt departmenta sproveden sledeće godine nije pronašao dokaze koji bi potkrepili Trampove tvrdnje o „praksi prisilnog abortusa“.

Ostale organizacije i agencije koje će SAD napustiti, su Sporazum o energiji bez ugljenika, Univerzitet Ujedinjenih nacija, Međunarodni savetodavni komitet za pamuk, Međunarodna organizacija za tropsko drvo, Partnerstvo za atlantsku saradnju, Panamerički institut za geografiju i istoriju, Međunarodna federacija umetničkih saveta i agencija kulture i Međunarodna grupa za proučavanje olova i cinka.

Stejt department je saopštio da su u toku dodatne revizije agencija i organizacija iz kojih bi se SAD mogle povući.

(Beta)

