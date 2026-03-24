SAD će poslati i 1.000 vojnika iz 82. vazdušno-desantne divizije na Bliski istok

Američka vojska se sprema da popšlje oko 1.000 vojnika iz 82. vazdušno-desantne divizije na Bliski istok, rekla je za Asošijejted pres osoba upoznata s tim.

Vojnici će biti poslati u narednim danima, rekla je ta osoba.

Ta jedinica se smatra snagama za hitne intervencije vojske i obično se može rasporediti u kratkom roku.

Snage bi uključivale bataljon Prve brigadne borbene grupe, kao i general-majora Brendona Tegtmajera, komandanta divizije, i štab divizije, po rečima osobe koja je govorila pod uslovom anonimnosti.

Ovo je najnovije dodavanje američkih trupa pošto su američki zvaničnici prošle nedelje rekli da će 2.500 pripadnika Mornarićke pešadije – marinaca na nekoliko ratnih brodova krenuti u taj region.

Dok se jedinice marinaca obučavaju za misije koje uključuju podršku američkim ambasadama, evakuaciju civila i pomoć u katastrofama, vojnici 82. vazdušno-desantne divizije obučavaju se za padobranske desante na neprijateljsku ili spornu teritoriju kako bi obezbedili ključnu teritoriju i aerodrome.

Njujork tajms je ranije izvestio da se razmatra raspoređivanje vojnih snaga.

(Beta)

