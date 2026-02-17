SAD i Iran održavaju drugu rundu nuklearnih pregovora u Ženevi

SAD i Iran u Ženevi treba da održe drugu rundu razgovora o iranskom nuklearnom programu, u vreme kada Vašington pojačava vojno prisustvo na Bliskom istoku a Teheran održava velike pomorske vežbe.

Predsednik SAD Donald Tramp više puta je zapretio da će upotrebiti silu da primora Iran da prihvati ograničenje svog nuklearnog programa. Iran je saopštio da će odgovoriti sopstvenim napadom. Tramp je takođe pretio Iranu zbog njegove represije nad rasprostranjenim protestima u zemlji.

Prva runda pregovora održana je 6. februara u Omanu, i bili su posredni. Nije jasno kakav je aranžman za današnju rundu pregovora u Ženevi, piše agencija AP.

Za novu rundu pregovora u Ženevu su otputovali Trampov izaslanik Stiv Vitkof i njegov zet Džared Kušner.

Državni sekretar SAD Marko Rubio je tokom posete Budimpešti juče rekao da se SAD nadaju da će postići sporazum sa Iranom uprkos teškoćama.

„Neću da prejudiciram ove razgovore. Predsednik uvek više voli mirna rešenja i ispregoovarana rešenja“, rekao je Rubio.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči, koji vodi iransku stranu na pregovorima sastao se juče u Ženevi sa šefom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaelom Grosijem

Aragači je rekao da će se sastati i s ministrom spoljnih poslova Omana Badr al-Busadijem, posrednikom u pregovorima Irana i SAD.

„U Ženevi sam sa realnim idejama kako da se postigne pravičan dogovor. Ono što nije na stolu je potčinjavanje pred pretnjama“, napisao je juče Aragači na društvenoj mreži Iks.

U izjavama novinarima sinoć na predsedničkom avionu na putu za Vašington Tramp je rekao da će posredno biti uključen u američko iranske razgovore i ocenio da će oni „biti vrlo važni“ i da će se videti šta će se dogoditi.

„Rekao bih da su oni (Iranci) loši pregovarači jer bismo mogli da imamo sporazum umesto slanja avione B2 da uništimo njihov nuklearni potencijal a morali smo da pošaljemo B2 avione. Nadam se da će biti razumniji“, rekao je Tramp u osvrtu na američko bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja prošlog juna, kada su se SAD pridružile 12-odnevnom izraelskom napadu na tu zemlju.

tramp je dodao da „misli da (Iranci) hoće da postignu sporazum“.

„Ne verujem da hoće posledice nepostizanja sporazuma“, rekao je Tramp.

SAD u Ženevi takođe će danas i sutra biti domaćin pregovora između izaslanika Rusije i Ukrajine, nekoliko dana pred četvrtu godišnjicu početka ruske invazije Ukrajine.

(Beta)

