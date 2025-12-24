SAD i Ukrajina postigle konsenzus o ključnim pitanjima, ali teritorijalni sporovi ostaju nerešeni

Volodimir Zelenski je govorio dok su SAD ruskim pregovaračima pokazivale plan od 20 tačaka, sastavljen posle maratonskih razgovora u američkoj saveznoj državi Floridi poslednjih dana.
Odgovor Moskve se očekuje tokom dana, rekao je Zelenski i dodao da bi izbori u Ukrajini mogli da budu organizovani posle potpisivanja mirovnog sporazuma.
Prema njegovim rečima, američki plan ne zahteva od Ukrajine da formalno odustane od pridruživanja NATO-u, kako je Moskva zahtevala.
(Beta)
