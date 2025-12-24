SAD i Ukrajina postigle konsenzus o ključnim pitanjima, ali teritorijalni sporovi ostaju nerešeni

SAD i Ukrajina postigle su konsenzus o nekoliko kritičnih pitanja usmerenih na okončanje gotovo četvorogodišnjeg sukoba, ali osetljiva pitanja oko teritorijalne kontrole u ​​istočnom industrijskom srcu Ukrajine, zajedno sa upravljanjem nuklearnom elektranom Zaporožje, ostaju nerešena, izjavio je danas ukrajinski predsednik.

Volodimir Zelenski je govorio dok su SAD ruskim pregovaračima pokazivale plan od 20 tačaka, sastavljen posle maratonskih razgovora u američkoj saveznoj državi Floridi poslednjih dana.

Odgovor Moskve se očekuje tokom dana, rekao je Zelenski i dodao da bi izbori u Ukrajini mogli da budu organizovani posle potpisivanja mirovnog sporazuma.

Prema njegovim rečima, američki plan ne zahteva od Ukrajine da formalno odustane od pridruživanja NATO-u, kako je Moskva zahtevala.

(Beta)

