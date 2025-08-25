SAD, Indonezija i njihovi saveznici pokrenuli vojne vežbe

SAD i Indonezija pokrenule su danas zajedničke vojne vežbe, okupljajući 13 savezničkih zemalja, a vežbe će trajati tokom više od nedelju dana.

Vežbe, poznate kao „Super Garuda štit“ (Super Garuda Shield), održavaju se svake godine i održavaće se između glavnog grada Džakarte, ostrva Sumatra i arhipelaga Riau do 4. septembra. Navedeni cilj je osiguranje stabilnosti u azijsko-pacifičkom regionu.

Učestvuje više od 4.100 indonežanskih vojnika i 1.300 američkih vojnika, uz podršku snaga iz savezničkih zemalja, uključujući Francusku, Australiju, Japan i Veliku Britaniju.

To je najveći „Super Garuda štit“ ikada održan, rekao je šef američke indo-pacifičke komande Samjuel Paparo (Samuel), dodajući da će vežbe omogućiti zemljama učesnicama da poboljšaju svoje odvraćanje.

„To predstavlja odvraćanje od svakoga ko bi pokušao da promeni situaciju na terenu nasiljem, zahvaljujući kolektivnoj odlučnosti svih učesnika da brane principe suvereniteta“, rekao je Paparo tokom ceremonije otvaranja.

Vašington je potvrdio da vežba nije usmerena na Peking, uprkos rastućoj zabrinutosti koju su izrazile SAD i neki od njihovih saveznika o prisustvu Kine u Pacifiku.

„Super Garuda štit“ uključuje sajber bezbednost i vežbe sa bojevom municijom, saopštila je indonežanska vojska.

Indonezija vodi neutralnu spoljnu politiku i teži da održi dobre odnose sa Vašingtonom i Pekingom, što je delikatna diplomatska uloga u rivalstvu između dve supersile.

(Beta)

