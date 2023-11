SAD kritikovale srpsku kupovinu starih ruskih helikoptera na Kipru

SAD su saopštile da su svesne da je Srbija od Kipra kupila stariji model polovnih ruskih helikoptera Mi-35 i ukazale da, zbog rata koji Moskva vodi protiv Ukrajine, nijedna država ne bi trebalo da posluje sa ruskim odbrambenim sektorom.

„SAD i dalje snažno pozivaju sve države da izbegavaju transakcije sa ruskim odbrambenim sektorom i što pre odustanu od zastarele vojne opreme sovjetskog i ruskog porekla“, navodi se u odgovoru Stejt departmenta na upit Glasa Amerike.

Takođe, napomenuto je da bi kupovina opreme usaglašene sa standarima NATO-a produbila saradnju sa Alijansom.

„To je partnerstvo koje SAD i naši NATO saveznici cene i nadaju se da će nastaviti da jača u narednim godinama“, navedeno je u odgovoru.

Ruske letelice, njih ukupno jedanaest, predstavljene su sa drugom vojnom opremom i naoružanjem u četvrtak na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u naselju Batajnica nadomak Beograda.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je prisustvovao prezentaciji, gde su pored ruskog naoružanja i tehnike predstavljene transportne letelice i radarski sistemi francuskih kompanija, nemačka i španska oprema, istakao da će Srbija nastaviti sa nabavkom naoružanja.

Ruski helikopteri, kako je objasnio predsednik Srbije tokom prezentacije, kupljeni su od Kipra, članice Evropske unije. Kako izveštava agencija Rojters, vlade dve države 2021. godine dogovorile su kupovinu zastarelih letelica kojima je potreban remont – za neutvrđenu sumu novca.

„Našoj kiparskoj braći platili smo više od polovine oružjem, uglavnom artiljerijom“, rekao je Vučić tokom boravka u vazduhoplovnoj bazi nadomak Beograda.

Prema podacima specijalizovanog vazuhoplovnog portala Tango Six, Srbija trenutno raspolaže sa ukupno 15 helikoptera ruske proizvodnje. Radi se o četiri savremenije letelice Mi-35M, isporučene 2019. godine, i jedanaest Mi-35P – proizvedenih 2001, koje se mogu koristiti do 2026. Kako ukazuje Tango Six, remontom im se period upotrebe može produžiti za deset godina – do 203.

(Beta)

