SAD napale Siriju nakon udara na američke vojnike za koji Tramp krivi ISIS

Sjedinjene Američke Države (SAD) napale su Siriju kako bi, kako tvrde, „eliminisale“ pobunjenike Islamske države (ISIS) i njihova skladišta oružje a time su odgovorile na udar u kom su nedavno ubijena dva američka vojnika i prevodilac.

Američki zvaničnik je izjavio da je sinoćnji napad bio „velikih razmera“, kao i da je pogođeno 70 meta u oblastima centralne Sirije koje su, kako se tvrdi, imale infrastrukturu i oružje ISIS, a drugi zvaničnik je potvrdio da Damask može da očekuje još napada.

„Ovo nije početak rata – ovo je objava osvete. SAD pod vođstvom predsednika (Donalda) Trampa, nikada neće oklevati i nikada neće popustiti da brane naš narod“, napisao je na društvenim mrežama ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth).

Tramp je najavio „veoma ozbiljnu odmazdu“ nakon pucnjave u pustinji u Siriji, za koju je okrivio ISIS i upozorio tu grupu da ponovo ne napada američku vojsku.

„Svi teroristi koji su dovoljno zli da napadaju Amerikance upozoreni su – bićete pogođeni jače nego ikada ako, na bilo koji način, napadnete ili pretite sad“, napisao je on na društvenim mrežama.

Tramp je naglasio da se Sirija bori zajedno sa američkom vojskom i rekao da je predsednik Ahmed el-Šara „izuzetno uznemiren ovim napadom“, u trenutku kada Vašington proširuje saradnju sa sirijskom vojskom.

Ministarstvo spoljnih poslova Sirije saopštilo je da prošlonedeljni napad na američke vojnike „podvlači hitnu potrebu za jačanjem međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma u svim njegovim oblicima“, kao i da je Sirija posvećena „borbi protiv ISIS i osiguravanju da nema sigurnih utočišta na sirijskoj teritoriji i da će nastaviti da intenzivira vojne operacije protiv njega gde god predstavlja pretnju“.

Sirijska državna televizija prenela je da su u napadu ciljana „skladišta oružja i lokacije koje ISIS koristi kao lansirne tačke za svoje operacije u regionu“, kao i da su u njemu pogođena ruralna područja provincija Deir ez-Zor, Raka i Džabal el-Amur.

ISIS je preuzela odgovornost za ranija dva napada na sirijske vojnike. U jednom od njih su ubijena četiri vojnika u provinciji Idlib.

Grupa je u svojim saopštenjima opisala vladu i vojsku pod kontrolom El-Šara kao „otpadnike“.

(Beta)

