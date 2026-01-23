SAD napustile Svetsku zdravstvenu organizaciju

SAD su završile proces povlačenja iz Svetske zdravstvene organizacije, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija, godinu dana od kada je američki predsednik Donald Tramp objavio da prekida ro članstvo koje je trajalo 78 godina u organizaciji osnovanoj 1948.

Kako navodi agencija AP ovde se ne radi o „čistom prekidu“ jer SAD duguju više od 130 miliona dolara toj agenciji UN, po proceni same organizacije.

I zvaničnici Trampove administracije priznaju da nisu završili s rešavanjem nekih pitanja kao što je izgubljen pristup podacima drugih zemalja koji bi za SAD bili rani upozorenje o nekoj novoj pandemiji.

Povlačenje će naneti štetu odgovoru sveta na nove epidemije i otežaće sposobnost američkih naučnika i farmaceutskih kompanija da razvijaju vakcine i lekove, rekao je Lorens Gostin, pravni stručnjak za javno zdravlje na univerzitetu Džordžtaun.

„Po mom mišljenju to je najštetnija predsednička odluka u mom životu“, rekao je on.

Svetska zdravstvena organizacija ima zadatak da koordinira odgovore na globalne zdravstvene pretnje kao što su epidemije majmunskih boginja, ebole i polija. Ona takođe pruža tehničku pomoć siromašnijim zemljama, pomaže u distribuciji vakcina, pruža tretmane i određuje smernice za stotine zdravstvenih stanja, uključujući mentalno zdravlje i rak.

Gotovo svaka država sveta je članica te organizacije.

Američki zvaničnici pomogli su u formiranju SZO, i SAD su dugo bile među njenim najvećim donatorima, dajući stotine miliona dolara i stotine steručnjaka za javno zdravlje.

U proseku SAD plaćaju 111 miliona dolara godišnje za članstvo u SZO i još 570 miliona dolara dobrovoljnog priloga, po američkom Ministarstvu zdravstva.

U izvršnom naređenju odmah po stupanju na dužnost Tramp je rekao da se SAD povlače iz SZO zbog toga što smatraju da je ta organizacija loše posuipala tokom pandemije kovida-19 i drugih svetskih zdravstvenih kriza. On je takođe kao razlog naveo da agencija nije sprovela hitno potrebne reforme, i da nije mogla da pokaže nezavisnost od „neprikladnog političkog uticaja zemalja članica SZO“.

SZO kao i druge organizacije za javno zdravlje, napravila je skupe greške tokom pandemije, uključujući i to što je jedno vreme savetovala ljudima da ne nose zaštitne maske. SZO je takođe tvrdila da se kovid-19 ne prenosi kroz vazduh i taj stav zvanično povukla tek 2024. godine.

Još jedna Trampova pritužba sastojala se u tome što ni jedan od direktora SZO, od kojih je bilo devet od kada je formirana 1948, nije bio Amerikanac. Zvaničnici američke administracije smatraju da je to nefer s obzirom na to koliko se SZO oslanja na američke finansijske doprinose i na osoblje američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti.

Stručnjaci smatraju da bi izlazak SAD mogao da osakati mnoge svetske zdravstvene inicijative, uključujući iskorenjivanje polija, programe za zdravlje majki i dece, i istraživanjaj za identifikaciju novih virusnih pretnji.

SAD su prekinule zvanično učešče u odborima SZO, u upravnim telima, vladajučim strukturama i tehničkim radnim grupama. Takođe SAD više ne učestvuju u globalnoj podeli informacijama o gripu koje određuju odluke o vakcinama.

Zvaničnici Trampove administracije kažu da u oblasti javnog zdravlja već imaju odnose s mnogim državama i rade na tome da osiguraju direktnu razmenu informacija, umesto da u tome posreduje SZO. Nisu međutim dali konkretne primere za to.

(Beta)

