SAD napustile Svetsku zdravstvenu organizaciju

Kako navodi agencija AP ovde se ne radi o „čistom prekidu“ jer SAD duguju više od 130 miliona dolara toj agenciji UN, po proceni same organizacije.
I zvaničnici Trampove administracije priznaju da nisu završili s rešavanjem nekih pitanja kao što je izgubljen pristup podacima drugih zemalja koji bi za SAD bili rani upozorenje o nekoj novoj pandemiji.
Povlačenje će naneti štetu odgovoru sveta na nove epidemije i otežaće sposobnost američkih naučnika i farmaceutskih kompanija da razvijaju vakcine i lekove, rekao je Lorens Gostin, pravni stručnjak za javno zdravlje na univerzitetu Džordžtaun.
„Po mom mišljenju to je najštetnija predsednička odluka u mom životu“, rekao je on.
Svetska zdravstvena organizacija ima zadatak da koordinira odgovore na globalne zdravstvene pretnje kao što su epidemije majmunskih boginja, ebole i polija. Ona takođe pruža tehničku pomoć siromašnijim zemljama, pomaže u distribuciji vakcina, pruža tretmane i određuje smernice za stotine zdravstvenih stanja, uključujući mentalno zdravlje i rak.
Gotovo svaka država sveta je članica te organizacije.
Američki zvaničnici pomogli su u formiranju SZO, i SAD su dugo bile među njenim najvećim donatorima, dajući stotine miliona dolara i stotine steručnjaka za javno zdravlje.
U proseku SAD plaćaju 111 miliona dolara godišnje za članstvo u SZO i još 570 miliona dolara dobrovoljnog priloga, po američkom Ministarstvu zdravstva.
U izvršnom naređenju odmah po stupanju na dužnost Tramp je rekao da se SAD povlače iz SZO zbog toga što smatraju da je ta organizacija loše posuipala tokom pandemije kovida-19 i drugih svetskih zdravstvenih kriza. On je takođe kao razlog naveo da agencija nije sprovela hitno potrebne reforme, i da nije mogla da pokaže nezavisnost od „neprikladnog političkog uticaja zemalja članica SZO“.
SZO kao i druge organizacije za javno zdravlje, napravila je skupe greške tokom pandemije, uključujući i to što je jedno vreme savetovala ljudima da ne nose zaštitne maske. SZO je takođe tvrdila da se kovid-19 ne prenosi kroz vazduh i taj stav zvanično povukla tek 2024. godine.
Još jedna Trampova pritužba sastojala se u tome što ni jedan od direktora SZO, od kojih je bilo devet od kada je formirana 1948, nije bio Amerikanac. Zvaničnici američke administracije smatraju da je to nefer s obzirom na to koliko se SZO oslanja na američke finansijske doprinose i na osoblje američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti.
Stručnjaci smatraju da bi izlazak SAD mogao da osakati mnoge svetske zdravstvene inicijative, uključujući iskorenjivanje polija, programe za zdravlje majki i dece, i istraživanjaj za identifikaciju novih virusnih pretnji.
SAD su prekinule zvanično učešče u odborima SZO, u upravnim telima, vladajučim strukturama i tehničkim radnim grupama. Takođe SAD više ne učestvuju u globalnoj podeli informacijama o gripu koje određuju odluke o vakcinama.
Zvaničnici Trampove administracije kažu da u oblasti javnog zdravlja već imaju odnose s mnogim državama i rade na tome da osiguraju direktnu razmenu informacija, umesto da u tome posreduje SZO. Nisu međutim dali konkretne primere za to.
