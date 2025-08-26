SAD poništile vizu ministru pravde Brazila

Ministru pravde Brazila Rikardu Levandovskom poništena ja viza za Sjedinjene Američke Države (SAD), rekao je danas predsednik Luis Injacio Lula i osudio taj potez Vašingtona kao neodgovoran.

Lula je izrazio solidarnost sa svojim ministrom, nakon još jedne mere koju je Vašington preuzeo protiv Brazila, kao odgovor na tekući proces protiv bivšeg brazilskog predsednika Žaira Bolsonara, kome se sudi za pokušaj državnog udara.

„Mere su neprihvatljive, ne samo protiv ministra, već i protiv sudija Vrhovnog suda ili bilo koje druge brazilske ličnosti“, dodao je Lula.

Poništenje vize i dalje nije prihvatilo ministarstvo pravde.

Još jedna viza poništena je državljanu Brazila u julu, kada je odbijen sudija na Bolsonarovom slučaju Aleksandar Moraes.

Nekoliko drugih članova Vrhovnog suda podvrgnuto je istoj sankciji, tvrdi vlada Brazila.

Bivši predsednik Bolsonaro optužen je za zaveru kako bi održao svoju vlast „na autoritarni način“, uprkos izbornom porazu od Lule 2022. godine.

Očekuje se da će njegovo suđenje biti završeno do sredine septembra.

(Beta)

