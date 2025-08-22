Učešće u međunarodnom muzičkom takmičenju Intervizija (Intervision) u Rusiji potvrdile su i SAD, pored još 20 zemalja sveta, među kojima je i Srbija.

SAD će na takmičenje, koje se održava u Moskvi 20. septembra, poslati pevača Brendona Hauarda.

Spekuliše se da je Hauard sin Majkla Džeksona, mada nema dokaza za te tvrdnje. Hauard je sin pevačice Miki Hauard koja je poznavala porodicu Džekson.

Briselski portal Politiko piše da će SAD učestvovati u ruskoj verziji Pesme Evrovizije „zajedno sa znatnim brojem diktatura“.

Među učesnicima su Belorusija, Kirgistan, Venecuela, Kuba, Katar i Kazahstan, kao i Srbija, za koju Politiko podseća da je država kandidat za članstvo u EU.

Predstavnik Srbije biće Slobodan Trkulja, kako je navedeno na zvaničnom sajtu Intervizije.

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine je saopštilo da je taj događaj „instrument neprijateljske propagande i sredstvo za prikrivanje agresivne politike Ruske Federacije“.

Rusiju će na takmičenju predstavljati pop pevač Šaman, kome su EU uvele sankcije zbog učestvovanja na koncertima koje je organizovao Kremlj.

Intervizija, alternativa Evroviziji iz sovjetskog doba, održavala se od 1965. do 1968. i od 1977. do 1980. godine u Čehoslovačkoj i Poljskoj.

Nakon što je Rusiji zabranjeno učešće na Evroviziji zbog rata u Ukrajini 2022, ruski predsednik Vladimir Putin je ponovo inicirao organizovanje Intervizije.

(Beta)

