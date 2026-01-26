SAD: Protesti zbog agenata ICE i drugog ubistva u mesec dana

U Mineapolisu i drugim američkim gradovima nastavljeni su protesti zbog postupaka agenata Službe za imigracije (ICE) koji su proteklog vikenda ubili 37-godišnjeg Aleksa Pretija.

To je drugo ubistvo u manje od mesec dana u koje su umešani ICE agenti, kojima je administracija američkog predsednika Donalda Trampa dala zadatak da se izbore sa ilegalnim imigrantima.

Guverner Minesote Tim Volc rekao je da je Amerika na „prekretnici“ i ponovo tražio od Trampa da opozove federalne imigracione agente iz Mineapolisa.

Tramp je uzvratio pozivom guverneru da „preda sve kriminalne ilegalne strance“ zatvorene u državnim zatvorima kako bi bili deportovani.

Šef policije Mineapolisa Brajan O’Hara rekao je za Bi-Bi-Si (BBC) da su federalni agenti sprečili državne službenike da pristupe mestu pucnjave, uprkos tome što su obezbedili nalog za pretres.

Svi zaduženi za sprovođenja zakona u Minesoti sarađuju sa saveznim organima za „već nekoliko godina“, a razvoj događaja u toj američkoj saveznoj državi ometa sposobnost agencija da nastave istrage, dodao je.

Tramp je u intervjuu za Volstrit džornal nagovestio da bi mogao da povuče agente ICE iz područja Mineapolisa, ali nije naveo vremenski okvir.

„U nekom trenutku će otići. Oni su uradili fenomenalan posao“, rekao je Tramp.

Zakonodavci su i dalje podeljeni oko ubistva Pretija, kao i oko njegovog prava na nošenje oružja zaštićenog drugim amandmanom.

ICE agenti ubili su 24. januara 37-godišnjeg Pretija, tvrdeći da je imao pištolj kod sebe i da se opirao hapšenju.

Tramp je na platformi Truth Social objavio fotografiju pištolja koji je pronađen kod Pretija i napisao: „O čemu se ovde radi? Ko još nosi oružje na protest?“.

Trampova administracija je opisala Pretija kao „domaćeg teroristu“.

Protivnici Trampa i službe ICE tvrde suprotno.

Kažu da Preti uopšte nije izvadio pištolj i da su ICE agenti prema njemu postupali brutalno, a potom su ga ubili na ulici.

Očevici, lokalni zvaničnici i porodica žrtve rekli su da je Preti imao telefon u ruci, a ne oružje.

Šef policije Mineapolisa izjavio je da je Preti imao dozvolu za nošenje orućja i da osim nekoliko saobraćajnih kazni nije imao nikakve druge prekršaje ili krivični dosije.

(Beta)

