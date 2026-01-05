SAD smanjile spisak rutinskih vakcina za decu

Američke vlasti saopštile su večeras da uklanjaju četiri vakcine iz svog rutinskog kalendara imunizacije dece kako bi se uskladile sa praksom drugih razvijenih zemalja, što je potez u skladu sa politikom koju zagovara ministar zdravlja Robert Kenedi mlađi (Kennedy).

Sam predsednik SAD Donald Tramp (Trump) se prošlog meseca izjasnio u prilog takvom smanjenju.

Vakcine protiv rotavirusa, gripa, infekcija meningokokama i hepatitisa A (žutice) više se ne daju rutinski, već o njima mora da se odluči zajedničkom odlukom roditelja i zdravstvenih radnika, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Ta promena kalendara imunizacije dece rezultat je neobične procedure, jer preporuke generalno daje odbor spoljnih stručnjaka koji procenjuju koristi i rizike svake vakcine za javno zdravlje.

Dva zvaničnika iz Ministarstva zdravlja i socijalnih službi, Martin Kuldorf (Kulldorf) i Trejsi Bet Hoeg (Travy Beth), proučili su protokole koji se primenjuju u 20 drugih razvijenih zemalja pre nego što su podneli predlog za reformu programa vakcinacije dece u SAD.

U skladu sa njihovim preporukama, 11 vakcina biće i dalje davane rutinski, uključujući one protiv malih boginja, zauški i varičela, dok su druge ili rezervisane za populacije visokog rizika, ili su predmet konsultacija roditelja sa medicinskim stručnjacima, navodi se u saopštenju ministarstva.

Planovi osiguranja će nastaviti da pokrivaju troškove vakcinacije bez obzira na kategoriju, rekli su stručnjaci.

Među ostalim promenama, sada se preporučuje samo jedna doza vakcine protiv HPV (papiloma virusa), u odnosu na dve ranije.

(Beta)

