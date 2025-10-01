SAD su ušle u budžetsku blokadu, poremećen rad savezne administracija

Sjedinjene Države ušle su jutros u situaciju budžetske blokade, takozvani šatdaun (shutdown) kada je zvanično istekao vladin budžet u ponoć po lokalnom vremenu (u 6.00 po srednjoevropskom vremenu) što znači zaustavljanje aktivnosti dela savezne administracije.

Više stotna hiljada državnih službenika postaće tehnički nezaposleni i očekuju se veliki poremećaji za korisnike javnih službi dok se čeka rešenje aktuelnog ćorsokaka u Kongresu između republikanaca predsednika Donalda Trampa i opozicionih demokrata.

Blokada Vlade dogodila se pošto u Senatu, gornjem domu američkog Kongresa nisu uspeli da usvoje predlog zakona o finansiranju, piše Bi-Bi-Si (BBC).

To je prvo zatvaranje vlade od 2018-2019. i moglo bi da dovede do privremenog zaustavljanja rada nekih vladinih službi, ali ne svih.

Predsednik SAD Tramp preti masovnim nepovratnim optuštanjima radnika u federalnim službama pogođenim blokadom.

Takozvani neophodni radnici će nastaviti rad kao obično, neki bez plata, ali drugi državni službenici su od sada na neplaćenom odsustvu.

Ova situacija, koja se poslednji put dogodila pre sedam godina, vrlo je nepopularna u SAD, obe strane već optužuju jedna drugu da su odgovorne.

Tramp je rekao juče popodne da demokrate hoće sve da zatvore, a ne republikanci, a zatim je zauzeo jedva prikriveni preteći ton rekavši da bi ovim mogli da se reše mnogih neželjenih stvari, a da će to biti demoratske stvari.

To je kako piše Frans pres aluzija na nameru da iskoristi zamrzavanje nekih federalnih službi da sprovede otpuštanje hiljada saveznih službenika što je već počelo da radi Odelenje za vladinu efikasnost (Doge) koji je vodio njegov bivši saveznik Ilon Mask.

S druge strane demokrte optužuju republikance da nemaju volju za pregovaranje.

Trampu nije nepoznata situacija „šatdauna“ jer je poslednji bio za vreme njegovog prvog mandata kada je paraliza trajala od decembra 2018. do januara 2019, rekordnih 35 dana.

Posle neuspelog izglasavanja zakona o budžetu sinoć direktor Biroa za budžet Bele kuće Rasel Vout dao je uputstvo saveznim upravama da primene plan za organizovano zatvaranje.

Budžetski biro Kongresa ocenjuje da će oko 750.000 federalnih službenika biti stavljeni u poziciju tehničke nezaposlenosti.

Mogao bi biti pogođen vazdušni saobraćaj a isplata određenih socijalnih davanja bi mogla da bude jako poremećena.

Prema računici osiguravajućeg društva Nejšonvajd (Nationwide) svaka nedelja paralize mogla bi da smanji američki godišnji privredni rast za 0,2 procentna poena.

Republikanci imaju većinu u oba doma Kongreda ali prema propisu u Senatu predlog budžeta mora da bude usvojen sa 60 glasova od 100, što prema sadašnjem sasstavu tog doma zahteva najmanje sedam glasova demokrata.

Za sada republikanci predlažu produženje aktuelnog budžeta do kraja novembra i naglašavaju da nema nikakvog drugog predloga na stolu. S druge strane demokrate hoće da postignu vraćanje stotine milijardi dolara izdataka za zdravstvo, posebno za zdravstveni program „Obamaker“ za domaćinstva koji je ukinula administracija Donalda Trampa.

U martu kada je već pretila blokada vlade republikanci nisu hteli da počnu dijalog o ogromnim budžetskim rezovima koje je odlučila Trampova administracija. Deset demokratskih senatora, među kojima i šef demokrata u senatu Čak Šumer, tada su nevoljno glasali za republikanski tekst zakona da bi se izbegla savezna paraliza.

Njihova odluka izazvala je velika previranja među demokratama, i brojni aktivisti i pristalice optužili su ih da su se povinovali pred Donaldom Trampom i njegovim programom koji je smatran radikalnim.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com