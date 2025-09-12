SAD suspendovale strateški dijalog sa Kosovom

Vašington je na neodređeno vreme suspendovao strateški dijalog sa Kosovom, saopštila je danas Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Prištini.

U saopštenju se navodi da je odluka doneta zbog poteza Vlade u ostavci, koji su, prema SAD, povećali tenzije i nestabilnost i otežali saradnju na zajedničkim prioritetima.

„Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa koje dele SAD i narod Kosova. Naš odnos sa Kosovom zasniva se na zajedničkom cilju: jačanju mira i stabilnosti kao osnovi za zajednički ekonomski prosperitet. Nažalost, potezi i izjave premijera u ostavci Kurtija predstavljaju izazov za napredak koji je postignut tokom godina“, piše u saopštenju Ambasade.

Strateški dijalog dve zemlje je, po Ambasadi, trebalo da pomogne jačanje privrednih i diplomatskih veza u korist i američkih i kosovskih građana.

Ambasada je u saopštenju dodala da se SAD nadaju obnavljanju tog procesa u budućnosti, kada budu stvoreni odgovarajući uslovi.

Otpravnica poslova u ambasadi Anu Pratipati rekla je ranije danas za koha.net da su izjave Aljbina Kurtija na sednici Glavnog odbora Pokreta Samoopredeljenje, gde se napada Ustavni sud, povećale nestabilnost i nesigurnost na Kosovu.

Strateški dijalog je proces koji Stejt department SAD vodi s državama sveta radi unapređenja bilateralnih odnosa, a obuhvata razgovore na visokom nivou o širokom spektru tema kao što su odbrana, bezbednost, životna sredina, energetika i privredna saradnja.

(Beta)

