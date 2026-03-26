SAD ublažile sankcije proizvođačima đubriva u Belorusiji da bi pomogle američkim poljoprivrednicima

Američka administracija je danas objavila da je ublažila sankcije grupi finansijskih kompanija i proizvođača sirovina za poljoprivredno đubrivo povezanih s Belorusijom.

Rat na Bliskom istoku u velikoj meri je zaustavio izvoz azotnih đubriva proizvedenih u Persijskom zalivu i ograničio pristup ključnim sastojcima za đubrivo.

Cena đubriva je toliko porasla da neki američki poljoprivrednici ne mogu da ga kupe.

Predsednik SAD Donald Tramp je na sastanku kabineta danas rekao da planira niz mera „kako bi pomogao američkim poljoprivrednicima“.

Ovog meseca se predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko u Minsku sastao s Trampovim specijalnim izaslanikom za Belorusiju Džonom Koulom, i naredio oslobađanje 250 političkih zatvorenika, kao deo sporazuma sa Vašingtonom o ublažavanju nekih američkih sankcija.

Koul je tada rekao da će SAD ukinuti sankcije nametnute dvema beloruskim državnim bankama i Ministarstvu finansija, i da će ukinuti sankcije vodećim beloruskim proizvođačima potaše, kalijumove soli potrebne za proizvodnje đubriva.

Pre toga, Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija (OFAC) izdala je opštu licencu za određene transakcije nekim beloruskim firmama da bi mogle da posluju sa američkim preduzećima.

Na listi kompanija kojima će biti ukinute sankcije su Beloruska banka za razvoj i rekonstrukciju, Belinvest-inženjering, kompanije Belaruskali, Beloruska kompanija za potašu i Agrorozkvit, koje proizvode poljoprivredno đubrivo.

OFAC je saopštio da je zajedno sa Stejt departmentom utvrdila da „okolnosti više ne opravdavaju zabrane“.

Odluka SAD o ublažavanju sankcija ne oslobađa zamrznutu imovinu kompanija, a šire sankcije i dalje ostaju na snazi.

(Beta)

