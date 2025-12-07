SAD uklonile Rusiju kao direktnu pretnju iz svoje bezbednosne strategije

Kremlj je pozdravio potez vlade predsednika SAD-a Donalda Trampa da revidira svoju strategiju nacionalne bezbednosti i prestane da naziva Rusiju „direktnom pretnjom“, rekao je portparol Dmitrij Peskov, prenosi danas agencija TASS.

„Smatramo to pozitivnim korakom“, rekao je Peskov.

Poruke za rusko-američke odnose koju šalje administracija predsednika Donalda Trampa razlikuje se od pristupa prethodnih administracija, rekao je portparol Kremlja.

Kremlj će detaljnije razmotriti ažuriranu američki strategiju za nacionalnu bezbednost da analizira njene odredbe, rekao je Peskov.

„Svakako treba da se razmotri i analizira u više detalja“ rekao je on.

Ovo je bio njegov komentar na izmenjen ključni američki dokument o nacionalnoj bezbednosti u kome se ne pominje Rusija kao „direktna pretnja“ i koji sadrži poziv da se sarađuje sa Moskvom u oblasti strateške stabilnosti, prenosi TASS.

Američke strategije posle ruske aneksije Krima 2014. i invazije na Ukrajinu 2022. označavale su Moskvu kao glavnu pretnju, ali ažuriran dokument, objavljen u petak, ima blaži ton i podstiče na saradnju sa Rusijom, mada ograničenu.

Nova strategija od 29 stranica izložila je Trampovu viziju spoljne politike kao viziju „fleksibilnog realizma“, a u njoj je navedeno da će američka politika biti pre svega vođena „onim što funkcioniše za Ameriku“.

(Beta)

