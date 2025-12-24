SAD žele da onemoguće predsednika Venecuele da kontroliše državne resurse

Američke vlasti saopštile su u Ujedinjenim nacijama (UN) da će uvesti i sprovoditi sankcije „u maksimalnoj meri“ kako bi onemogućile predsednika Venecuele Nikolasa (Nicolas) Madura da kontroliše državne resurse.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) mesecima vodi kampanju protiv brodova osumnjičenih za trgovinu drogom kod venecuelanske obale i pacifičke obale Latinske Amerike.

Kako je prenela agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu, Tramp je pretio napadima na Venecuelu.

„Najozbiljnija pretnja ovoj hemisferi, našem sopstvenom susedstvu i SAD, dolazi od transnacionalnih terorističkih i kriminalnih grupa“, rekao je američki ambasador pri UN Majk Volc (Mike Waltz) Savetu bezbednosti UN.

SAD su pojačale vojno prisustvo u regionu, a Tramp je najavio blokadu svih plovila koja podležu američkim sankcijama.

Američka obalska straža je presrela dva tankera u Karipskom moru, oba natovarena venecuelanskom sirovom naftom. Obalska straža takođe progoni treći prazan brod koji se približavao obali Venecuele.

„Realnost situacije je da sankcionisani tankeri za prevoz nafte funkcionišu kao primarna ekonomska linija spasa za Madura i njegov nelegitimni režim. Sankcionisani tankeri takođe finansiraju narkoterorističku grupu Kartel de Los Soles“, rekao je Volc.

Vašington je krajem prošlog meseca proglasio Kartel de los Soles, stranom terorističkom organizacijom zbog navodne uloge u švercu droge u SAD i optužio Madura da predvodi tu grupu.

Vlada Venecuele odbacila je tu odluku kao „smešnu“ i navela da je reč o „nepostojećoj“ organizaciji.

(Beta)

