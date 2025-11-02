SafeJournalists: Mnogo napada na novinare u regionu, malo osuđujućih presuda

U regionu Zapadnog Balkana beleži se mnogo prijavljenih i neprijavljenih napada na novinare, a malo osuđujućih presuda povezan sa tim incidentima, saopštila je mreža SafeJournalists povodom 2. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima.

Statistika je za pojedine države regiona „alarmantna“, zbog čega je SafeJournalists pozvala nadležne da hitno preduzmu „odlučne i konkretne korake kako bi se stvorilo bezbedno okruženje i pravičan pravni okvir za novinare i slobodu medija“.

„Pozivamo međunarodne organizacije i institucije da nastave sa pružanjem podrške u jačanju vladavine prava i slobode medija u regionu, kao i da vrše dodatni pritisak na vlasti da preduzmu konkretne korake u borbi protiv nekažnjivosti (napada na novinare)“, dodaje se u saopštenju.

Što se Srbije tiče, u bazi SafeJournalists zabeleženo je 238 slučajeva, od čega je 136 prijavljeno policiji i tužilaštvima.

„Novinari u Srbiji su, posebno od 1. novembra prošle godine i tragedije u Novom Sadu, izloženi učestalim napadima. U proteklih 12 meseci zabeležen je rekordan broj fizičkih incidenata, uglavnom tokom različitih protesta i okupljanja građana. Napadi dolaze od pristalica vlasti, a zabeležen je i veliki broj napada od strane pripadnika policije – institucije koja bi trebalo da novinare štiti“, dodaje se u saopštenju.

U njemu se navodi i da sve veći broj medijskih radnika prijavljuje ili da su ih napali pripadnici policije ili da su oni bili pasivni svedoci nasilja nad novinarima.

Istovremeno, mnogi slučajeve uopšte ne prijavljuju zbog nepoverenja u institucije i sporog, neefikasnog postupanja u već prijavljenim predmetima.

„Ovi podaci jasno pokazuju da je nekažnjivost i dalje sistemski problem. Pozivamo sve institucije da hitno obezbede brže istrage, delotvorno gonjenje i dosledne presude, kao i zaštitne mehanizme koji novinarima garantuju bezbedan rad i pristup pravdi… Nekažanjivost napada na novinare, ne samo da ugrožava njihove živote, već i podriva osnovne vrednosti demokratije, slobodu izražavanja i pristup informacijama“, navodi se u istraživanju.

(Beta)

