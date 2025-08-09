SafeJournalists: Osuđujemo napad na crnogorske fotoreportere i teško kršenje medijskih sloboda

Regionalna mreža Bezbedni novinari (SafeJournalists) osudila je napad na crnogorske fotoreportere u selu Gornje Zaostro kod Berana i saopštila da je povodom tog incidenta duboko zabrinuta.

Mreža navodi da su fotoreporteri napadnuti tokom politički osetljivog događaja i da upotreba sile, pretnji i uništavanje opreme predstavljaju grubo kršenje slobode medija, kao i osnovnih ljudskih prava.

Potpisnice saopštenja, među kojima su Hrvatsko novinarsko društvo, Udruženja novinara Kosova, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine (BiH), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Sindikat medija Crne Gore, navele su da je duboko zabrinjavajuće da policija nije reagovala blagovremeno kako bi sprečila napad na fotoreportere, iako je, kako se dodaje, bilo jasno da bi tenzije na takvom događaju mogle da eskaliraju.

„Takva nesposobnost ili nespremnost (policije) da se novinari preventivno zaštite podriva ulogu javnih institucija i ohrabruje one koji žele da uguše kritičko izveštavanje nasiljem“, tvrdi mreža.

Ona dodaje da napad na crnogorske novinare nije izolovan slučaj, već deo šireg i duboko zabrinjavajućeg trenda porasta neprijateljstva prema novinarima širom Zapadnog Balkana.

Mreža je pozvala crnogorske vlasti da temeljno istraže incident i privedu sve počinioce.

„Takođe, pozivamo političke lidere da nedvosmisleno osude napad i javno se ograde od bilo kakvog pritiska ili nasilja nad medijima. SafeJournalists će o ovom incidentu obavestiti nacionalne i međunarodne aktere i nastaviti da prati situaciju“, dodaje se u saopštenju.

Predsednik Sindikata medija Crne Gore Radomir Kračković izjavio je povodom incidenta da to nije samo fizički nasrtaj na dvojicu njegovih kolega, već poruka svim novinarima da nisu dobrodošli tamo „gde istina ne odgovara nečijem narativu“.

„Ako dozvolimo da se ovakvi incidenti guraju pod tepih, uskoro ćemo se suočiti sa stvarnošću u kojoj su novinari izloženi još većim rizicima, bez ikakve zaštite“, dodao je Kračković.

Fotoreporteri crnogorskih dnevnih listova Pobjeda Stevo Vasiljević i Vijesti Boris Pejović napadnuti su juče tokom izveštavanja sa uklanjanja spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, koje je naložilo Ministarstvo kulture te zemlje.

Nekoliko osoba je, tokom uklanjanja spomenika, naletelo na fotografe, pretilo im i otimalo opremu, a onda Vasiljevića i odvuklo u obližnji šator, gde su ga nepoznati muškarci udarali.

Napadači su novinarima pretili i smrću.

(Beta)

