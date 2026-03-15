Šajn: Kazniti one koji kupuju glasove na izborima, poštedeti sirotinju koja prima poklone

Romska partija će se zalagati da se u krivično zakonodavstvo uvede novo krivično delo - zloupotreba siromaštva u izbornim procesima, kako bi se strogo sankcionisali oni koji novcem ili drugim koristima kupuju glasove građana, a građani koji ih primaju iz nužde ne bi odgovarali.

Ta partija u saopštenju je ocenila da javnost pred predstojeće lokalne izbore ponovo svedoči zloupotrebi teškog položaja socijalno ugroženih građana, među kojima je veliki broj Roma.

„Deljenje paketa humanitarne pomoći i obećavanje novčane naknade za glasanje predstavlja otvoren pokušaj kupovine glasova. Posebno zabrinjava činjenica da se takva praksa sada javno promoviše i putem društvenih mreža, što se jasno vidi u video-prilogu Branka Babića objavljenom na TikToku, gde se može uočiti i zloupotreba dece i podsticanje kupovine glasova“, naveo je predsednik Romske stranke Srđan Šajn.

Dodao je da ukoliko tužilaštvo ne reaguje odlučno i na vreme, nastaviće se praksa tolerisanja kupovine glasova pod izgovorom da je reč o „malim poklonima“.

„Smatramo da odgovornost ne treba da snose oni koji poklone primaju iz krajnje nužde i siromaštva, jer visina tih poklona zaista jeste mala, ali oni koji organizuju i finansiraju ovakve aktivnosti, ulažu u njih milione evra“, rekao je Šajn.

(Beta)

