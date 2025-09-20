Šajn: SNS organizovala batinaške brigade unutar romske zajednice da bi je naterala na poslušnost

Predsednik Romske partije Srđan Šajn izjavio je danas da je „Srpska napredna stranka (SNS) organizovala takozvane batinaške brigade unutar romske zajednice čiji je zadatak da zastrašuju Rome, šire strah i nameću disciplinu kako bi ova zajednica bila primorana na poslušnost pred izbore“.

„SNS je unutar romske zajednice podelio zone uticaja – od Vojvodine, preko Beograda, do centralne Srbije (Niš, Šabac, Kruševac) – dok rukovodioce ovih grupa čine visoki funkcioneri Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine“, naveo je Šajn u pisanoj izjavi.

On je naveo da je „prekjuče u Nišu, ispred Gradske kuće, brutalno pretučen simpatizer Romske partije Saša Arifović – samo zato što je javno izražavao svoje političke stavove, sarađivao sa lokalnim opozicionim snagama i otvoreno podržavao studente u blokadi, zajedno sa zahtevom da se ispita odgovornost aktuelnog režima“.

„Posebno zabrinjava činjenica da je gospodin Arifović napadnut i kao pripadnik romske nacionalnosti. Po njegovim rečima, napadači su bili Romi, jer su mu se obratili rečima: ‘Šta ćeš ti u Gradsku kuću – prvo moraš nas da pitaš'“. Nakon što su ga pretukli, oteli su mu sat vredan oko 50 evra, uz poruku da je to ‘kazna za neposlušnost'“, rekao je Šajn.

On je naglasio da Romska partija zahteva od nadležnih organa da bez odlaganja ispitaju sve okolnosti pod kojima je pretučen Arifović i traži da SNS odmah prekine „praksu nasilnog disciplinovanja romske zajednice“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com