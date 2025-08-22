Salih Saitović: Zašto se Romi ne zapošljavaju, već se uvoze radnici iz inostranstva

Predsednik Demokratske unije Roma (DUR) Salih Saitović izjavio je danas da bi za privredu Srbije bilo korisnije da se omogući obrazovanje i zapošljavanje Roma umesto što se planira „uvoz“ radnika iz inostranstva.

Saitović je u saopštenju naveo da prema poslednjem popisu stanovništva u Srbiji živi nešto više od 147.000 Roma, iako su procene Saveta Evrope da ih je barem četiri puta više.

„Kada se pogledaju podaci o njihovom položaju na tržištu rada, mada oni zvanični ni ne postoje, jasan je razlog zbog kojeg ogromna većina Roma izbegava da se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Izloženi su predrasudama i diskriminaciji, pa i kada je reč o procesu traženja posla, Romi se najčešće odlučuju da kažu da pripadaju većinskom narodu“, istakao je on.

Dodao je da, iako državne institicije ne vode zvanične evidencije o stopi zaposlenosti lica po osnovu nacionalne pripadnosti, nezvanično se procenjuje da je u Srbiji čak 100.000 nazaposlenih Roma.

„U Kragujevcu ima oko 11.588 nezaposlenih, a među njima se nalaze i mnogi Romi koji su spremni i sposobni da rade“, rekao je Staitović povodom najava da će u Stelantisovoj fabrici automobila u Kragujevcu biti zaposleni radnici iz Maroka i Nepala.

On smatra da država „mora da prepozna potencijal koji Romi predstavljaju i da im pruži priliku za rad i dostojanstven život“.

„Naša zajednica se suočava sa brojnim preprekama, uključujući nisku stopu obrazovanja i socio-ekonomske izazove, ali uz pravilnu podršku i mere, možemo zajedno stvoriti bolju budućnost“, ocenio je Staitović i pozvao poslodavce da se otvorenije okrenu zapošljavanju Roma, jer je to, kako je naveo, ne samo društvena odgovornost, već i ekonomski interes.

(Beta)

