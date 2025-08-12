Samo procenat odbačene odeće preradi se u novo vlakno

U svetu je u prošloj godini bačeno dovoljno odeće da se napuni više od 200 olimpijskih stadiona, što pokazuje razmere krize sa tekstilnim otpadom.

Kako se proizvodnja odeće stalno povećava, tako rastu i „planine odeće“ koje se odvoze na deponije, u spalionice ili u inostranstvo i godišnje se gubi tekstilni otpad čija se vrednost procenjuje na 150 milijardi dolara u sirovinama odnosno resursima koji se prerađuju i brzo odbacuju, navodi se u analizi američke Boston konsalting grupe (BCG).

Oporavak samo četvrtine tih izgubljenih resursa mogao bi da nadoknadi kombinovane godišnje troškove za materijale 30 najvećih modnih kompanija u svetu, navodi se u analizi „Pretvaranje tekstilnog otpada u vrednost“.

Pored toga, smanjenjem tekstilnog otpada smanjio bi se i ekološki i socijalni uticaj.

Dalje se navodi da sadašnji sistemi za recikliranje nisu podobni za aktuelni obim proizvodnje i da je potrebno preoblikovati modnu industriju u zaista cirkularnu ekonomiju. Ističe se da bi takva transformacija znatno povećala efikasnost recikliranja, doprinela povećanju tražnje recikliranih vlakana i podstakla investicije u tehnologije koje mogu da prerade tekstilni otpad.

Da bi se ambicije realizovale, modni brendovi, investitori, inovatori i potrošači moraju da sarađuju, navodi se u analizi BCG i dodaje da su za to neophodni podsticanje potrošača da se odluče za odeću od recikliranih materijala i stvaranje pogodnih kanala za odgovorno odlaganje odeće.

Navodi se da je u 2024. širom sveta odbačeno 120 miliona tona odeće. Iza bacanja odeće stoje rast prihoda, trendovi i promena navika potrošača.

Kao direktna posledica toga, svetska proizvodnja vlakana više je nego udvostručena od 2000.

Ističe se da povećanje tekstilnog otpada predstavlja značajno ekonomsko i ekološko optrećenje i navodi da je u 2024. oko 80 odsto odbačene odeće završilo na deponijama ili u spalionicima dok je samo 12 odsto ponovno upotrebljeno a manje od procenta reciklirano u novo tekstilno vlakno.

(Beta)

