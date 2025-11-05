Samo žene u timu novog gradonačelnika Njujorka

Samo što je pobedio na izborima za gradonačelnika Njujorka, Zoran Mamdani (Zohran) je danas predstavio svoj prelazni tim, delom sastavljen od nekadašnjih gradskih i federalnih zvaničnika – sve žena – koji će sa njim sastaviti novu gradsku vladu.

Mamdani je rekao na konferenciji za novinare i da će raditi svaki dan da bi opravdao poverenje koje je dobio na izborima.

„Ja i moj tim sazdaćemo Gradsku većnicu koja će biti sposobna da ispuni obećanja data u ovoj kampanji“, rekao je Mamdani, obećavši da će njegova administracija biti i saosećajna i sposobna.

Elanu Leopold, koja je politički strateg, imenovao je za izvršnu direktorku svog tranzicionog tima.

Sa njom će biti i bivša zamenica gradonačelnika Melani Harcog, nekada i zvaničnica Njujorka za gradski budžet.

Tu su i bivša predsedavajuća Federalne trgovinske komisije Lina Kan i bivša zamenica gradonačelnika Marija Tores-Springer.

U timu je i Grejs Bonila, šefica Ujedinjenog puta grada Njujorka, neprofitne organizacije za pomoć socijalno ugroženim Njujorčanima.

Mamdani (34) koji sebe naziva demokratskim socijalistom, a član je opozicione Demokratske stranke, uskoro će postati prvi musliman na čelu Njujorka. Istovremeno će biti najmlađi gradonačelnik za više od jednog veka, kao i prvi koji je iz Afrike – rođen je u Ugandi – i prvi koji južnoazijskog porekla.

Sa svojom ambicioznom socijalnom politikom suočavaće se sa birokratskim izazovima u Gradskoj većnici i sa neprijateljski nastrojenom federalnom administracijom republikanskog predsednika SAD Donalda Trampa.

(Beta)

