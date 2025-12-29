Samoopredeljenje pobednik vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu sa 49.74 odsto glasova

Na osnovu 99,57 odsto prebrojanih glasova na parlamentarnim izborima na Kosovu pobednik je pokret Samoopredeljenje sa 49,74 odsto.

Kako je objavljeno na veb stranici Centralne izborne komisije na izborima je učestvovalo 44,99 odsto upisanih birača odnosno 899.517 osoba.

Na drugom mestu je Demokratska partija Kosova sa 21,16 odsto, odnosno 180.463 glasova, dok je na trećem mestu Demokratski savez Kosova sa 13,76 odsto, odnosno 117.327 glasova.

Sledi Alijansa za budućnost Kosova sa osvojenih 48.839 glasova ili 5,72 odsto.

Srpska lista je osvojila 3,92 odsto glasova ili 33.512 glasova, dok Socijaldemokratska inicijativa Kosova osvojila 1,75 odsto odnosno 14.928 glasova.

Očekuje se da CIK do 23 sata izađe sa zvanično preliminarnim rezultatima izbora.

Prema do sada poznatim informacijama i ovaj izborni proces na Kosovu je prošao bez nekih incidenata ili problema koji bi mogli uticati na tok izbora.

Građani Kosova su i ovaj put, kao i uvek do sada, pokazali visok nivo odgovornosti i demokratije u izbornom procesu.

Najveći problemi su vezani za nedostatak električne energije u nekim od opština koji su brzo otklonjeni, problemi sa pronalaženjem imena na biračkim spiskovima i pokušaji slikanja glasačkog listića, ali je sve to bilo u malom broju.

(Beta)

