Sanae Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Japanski parlament danas je ponovo imenovao Sanae Takaiči za premijerku te zemlje, nakon ubedljive pobede na prošlonedeljnih izborima.

Očekuje se da neće biti rekonstrukcije Vlade, a neki od njenih glavnih ciljeva biće povećanje vojne moći, jačanje konzervativne socijalne politike i veća državna potrošnja.

Neki od njenih prvih sastanaka će, ipak, morati da se fokusiraju na usporen rast cena i plata, kao i na zakon o budžetu.

Takaiči je predložila smanjenje poreza na promet prehrambenih proizvoda u trajanju od dve godine kako bi se smanjili troškovi života, što stručnjaci smatraju da bi povećalo cene i odložilo smanjivanje javnog duga.

Japan je takođe pod pritiskom da poveća godišnje izdatke za odbranu.

Premijerka je nagovestila moguću vojnu akciju ukoliko Kina upotrebi silu protiv Tajvana, što su pozdravii mnogi građani Japana, a žestoko osudili zvaničnici Pekinga.

Takaiči je obećala da će do decembra revidirati bezbednosnu i odbrambenu politiku Japana, a razmatra i razvoj podmornice na nuklearni pogon.

Premijerka podržava kontroverzni zakon protiv špijunaže, koji je uglavnom usmeren na kineske špijune, a za koji neki stručnjaci smatraju da bi mogao da ugrozi građanska prava.

Takaiči takođe predlaže strožu politiku prema imigraciji i strancima, a njena Vlada je u januaru usvojila stroža pravila o stalnom boravku i naturalizaciji, kao i mere za sprečavanje neplaćenih poreza i socijalnog osiguranja.

Ona podržava isključivo muško nasleđivanje carske porodice i protivi se istopolnim brakovima, a zalaže se i za ukidanje revizije građanskog prava iz 19. veka, kojim se ženama dozvoljava da zarže svoje prezime nakon što se udaju.

