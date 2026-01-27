Sandić (Novi DSS): Potrebna je revizija evropskog puta Srbije, uspostaviti saradnju bez članstva

Potpredsednik Nove demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Zoran Sandić kazao je danas da se Novi DSS zalaže za politiku revizije evropskog puta Srbije i da je potrebno uspostaviti saradnju sa Briselom u oblastima trgovine, kulture i obrazovanja, ali bez članstva u EU.

„Danas ne postoje evropske integracije nego dezintegracije. Posle učlanjenja Hrvatske, niko više nije ušao u tu asocijaciju, a istupila je Velika Britanija, u našem društvu ne postoji kvalitetna debata o koristima i šteti evropskih integracija“, rekao je on za televiziju Njuzmaks, a prenela stranka u saopštenju.

Ocenio je da bi članstvo Srbije u toj asocijaciji bilo „štetno za srpske nacionalne interese“, u pogledu Kosova, očuvanja Republike Srpske, poljoprivrede, industrije i tradicionalnih vrednosti.

Naveo je da bi srpska spoljna politika trebala da se formuliše decenijama unapred i da od nje nema odstupanja bez obzira na promenu vlasti.

„Naša aktuelna spoljna politika doživela je potpuni krah zato što je vođena neiskreno i šibicarski. Donaldu Trampu srpska vlast je napravila probleme zbog pokušaja prodaje zgrade Generalštaba. Od Rusije očekujemo uvek pomoć, ali zato prodajemo oružje i municiju Ukrajini. Evroparlamentarci su javno poručili da se kod nas ne poštuju ljudska prava“, rekao je Sandić.

(Beta)

