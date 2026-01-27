Sandić (Novi DSS): Potrebna je revizija evropskog puta Srbije, uspostaviti saradnju bez članstva

„Danas ne postoje evropske integracije nego dezintegracije. Posle učlanjenja Hrvatske, niko više nije ušao u tu asocijaciju, a istupila je Velika Britanija, u našem društvu ne postoji kvalitetna debata o koristima i šteti evropskih integracija“, rekao je on za televiziju Njuzmaks, a prenela stranka u saopštenju.
Ocenio je da bi članstvo Srbije u toj asocijaciji bilo „štetno za srpske nacionalne interese“, u pogledu Kosova, očuvanja Republike Srpske, poljoprivrede, industrije i tradicionalnih vrednosti.
Naveo je da bi srpska spoljna politika trebala da se formuliše decenijama unapred i da od nje nema odstupanja bez obzira na promenu vlasti.
„Naša aktuelna spoljna politika doživela je potpuni krah zato što je vođena neiskreno i šibicarski. Donaldu Trampu srpska vlast je napravila probleme zbog pokušaja prodaje zgrade Generalštaba. Od Rusije očekujemo uvek pomoć, ali zato prodajemo oružje i municiju Ukrajini. Evroparlamentarci su javno poručili da se kod nas ne poštuju ljudska prava“, rekao je Sandić.
(Beta)
