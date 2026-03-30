Sandro Goci: EK da reaguje na nasilje na izborima u Srbiji

Poslanik u Evropskom parlamentu i generalni sekretar Evropske demokratske partije (EDP) Sandro Goci (Gozi) pozvao je danas Evropsku komisiju da reaguje na ozbiljno nasilje i zastrašivanje tokom lokalnih izbora u Srbiji, upozorivši da nijedna zemlja kandidat za članstvo u EU ne može uverljivo napredovati u procesu pristupanja dok toleriše klimu nasilja, pritisaka i kršenja osnovnih sloboda.

„Nakon veoma ozbiljnih incidenata prijavljenih tokom lokalnih izbora u Srbiji 29. marta Goci je Evropskoj komisiji podneo poslaničko pitanje, pozivajući na jasnu osudu nasilja, zastrašivanja i zloupotreba prijavljenih tokom glasanja“, saopštila je danas EDP.

Pozivajući se na izveštaje više nezavisnih medija i posmatrača, EDP u saopštenju navodi da su „izborni dan obeležili napadi na građane, posmatrače i novinare, kao i prisustvo maskiranih muškaraca naoružanih palicama u blizini biračkih mesta, naročito u Kuli i Boru“. „Istovremeno, izvršen je pretres sedišta Narodnog pokreta Srbije (NPS), dok su njen predsednik i drugi bili zadržani satima u uslovima koji izazivaju izuzetno ozbiljnu zabrinutost u vezi sa primenom prinude nad opozicijom“, dodaje se.

Goci je uklazao da ti događaji „potvrđuju kontinuirano pogoršanje vladavine prava i minimalnih garancija neophodnih za slobodan, pošten i bezbedan izborni proces u Srbiji“.

„Nasilje, zastrašivanje i pritisci prijavljeni tokom ovih lokalnih izbora su neprihvatljivi i nespojivi sa evropskim obavezama Srbije. U najmanju ruku, vlada Aleksandra Vučića deluje nesposobno da garantuje bezbednost, integritet i slobodu izbornog procesa. U najgorem slučaju, ona dopušta, ako ne i aktivno podstiče, klimu zastrašivanja, političkog nasilja i nekažnjivosti“, izjavio je Goci.

U poslaničkom pitanju Goci je od Evropske komisije zatražio da javno i nedvosmisleno osudi nasilje, zastrašivanje i zloupotrebe prijavljene tokom lokalnih izbora 29. marta u Srbiji, da pozove srpske vlasti da sprovedu nezavisnu, brzu i transparentnu istragu o napadima na novinare, posmatrače, građane i predstavnike opozicije, uključujući pretres sedišta NPS-a i produženo zadržavanje predsednika i drugih, kao i da pojasni kakve će konkretne posledice ovi događaji imati na procenu EU o usklađenosti Srbije sa obavezama u pogledu vladavine prava, demokratije i izbornih uslova.

U trenutku ponovljenih napada na demokratske standarde, Goci poziva Evropsku komisiju da otkloni svaku dvosmislenost i odlučno reaguje.

„Nijedna zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ne može uverljivo napredovati na putu pristupanja dok toleriše takvu klimu nasilja, pritisaka i kršenja osnovnih sloboda. Evropske demokrate će nastaviti da se zalažu za demokratiju, politički pluralizam i vladavinu prava širom Evrope“, zaključuje se i saopštenju.

(Beta)

