SANU: Apelujemo na Skupštinu da povuče odluke o ukidanju statusa kulture sa zgrade Generalštaba

Članovi Odeljenja umetnosti Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) ocenili su danas da odluka o ukidanju statusa kulturnog dobra zgradi Generalštaba u Beogradu predstavlja „ozbiljan udar“ na kulturne vrednosti i apeluju na Skupštinu Srbije da to odluku preispita i povuče.

„Odluka ovog tipa može imati trajne i nepopravljive posledice po kulturni identitet Beograda i savremene arhitekture Srbije. Takav pristup potkopava poverenje u sistem zaštite kulturnih dobara i dovodi u pitanje odgovornost donosilaca javnih odluka“, piše u saopštenju iz SANU.

Dodali su da se tom odlukom zanemaruju profesionalni stavovi arhitekata, umetnika i institucija koje brinu o nacionalnoj tradiciji, dok se istovremeno narušavaju principi i važeći propisi o zaštiti kulturnog nasleđa.

Tom odlukom se, kako se navodi, otvara pitanje identiteta, istorijskog nasleđa, samopoštovanja, vojničke i nacionalne tradicije, ali i sećanja na „vandalski akt NATO agresije“.

„Suprotstavljamo se banalizaciji, umanjivanju i pogrešnoj interpretaciji uloge arhitekte Nikole Dobrovića u arhitekturi i urbanizmu druge polovine 20. veka. Pokušaji da se njegova uloga i ličnost marginalizuju su pokušaj relativizacije nespornih vrednosti njegovog dela, kako bi se naknadno opravdao čin rušenja ovog izuzetnog arhitektonskog kompleksa“, piše u saopštenju.

Arhitekta Nikola Dobrović bio je, kako piše, ugledni član SANU i počasni član RIBA (Kraljevski institut britanskih arhitekata), istaknuti profesor Arhitektonskog fakulteta i nesporni autoritet u oblasti arhitekture, urbanizma, teorijskog i pedagoškog rada.

„Nažalost, ista sudbina čeka i kompleks zgrada kasarne 7. puka arhitekte Dragutina Đorđevića, člana Srpske kraljevske akademije, koji je proglašen nepokretnim kulturnim dobrom – spomenikom kulture“, piše u saopštenju.

Poslanici Skupštine Srbije su u petak, 7. novembra usvojili Leks specijalis (lex specialis) za Generalštab, odnosno Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.

Opozicioni poslanici protivili su rušenju tog kompleksa, tvrdeći da je na tom mestu planirana izgradnja hotela Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, iako je kompleks zaštićen kao kulturno dobro, poslanici vlasti tvrde da je to ruševina koju je nemoguće obnoviti, ne pominjući hotel.

(Beta)

