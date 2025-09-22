Saobraćaj u centru Beograda izmenjen zbog relija slavnih

Saobraćaj u centralnim beogradskim ulicama Kolarčevoj, Francuskoj i delu Vase Čarapića biće obustavljen u ponedeljak, 22. septembra tokom popodnevnih časova, zbog organizovanja relija „Gumball 3000“, međunarodnog automobilskog relija slavnih, saopštio je sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

Obustava će biti na snazi od 14 do 23 časa, a linije javnog gradskog prevoza saobraćaće po izmenjenom režimu, koji će definisati Sekretarijat za javni prevoz.

Ove izmene u trenutku pisanja ovog teksta nisu objavljene na sajtu tog beogradskog sekretarijata.

Događaj u zoni Trga republike obuhvata defile i izlaganje oko 150 luksuznih sportskih automobila iz različitih zemalja, a najavljen je i muzički sadržaj.

„Gumball 3000“ osnovan je 1999. godine, „sa vizijom da kombinuje automobile, muziku, modu i popularnu kulturu“. dodaje se u saopštenju.

Ovogodišnji reli vozi se na relaciji od Istanbula do Ibice, od 20. do 26. septembra, a Beograd će biti treća stanica od sedam predviđenih na tom putu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com