Saradnici Navaljnog: Putin ima i luksuznu palatu na Krimu, sa operacionom salom i krio saunom

Luksuzna palata na poluostrvu Krim vredna oko 115 miliona evra, u kojoj se nalaze medicinski centar sa operacionom salom i krio saunom, zatvoreni bazen i intimni bioskop, pripada predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, pokazala je istraga saradnika pokojnog ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog.

Saradnici Navaljnog, najžešćeg Putinovog protivnika koji je umro 2024. u jednom od najsurovijih ruskih zatvora, objavili su ove nedelje da je ta palata na ivici litice na obali Crnog mora uređena za Putina posle ruske aneksije ukrajinskog Krima 2014. godine, prenosi Moskou tajms.

Fondacija za borbu protiv korupcije, čiji je osnivač Navaljni, navodi da je to imanje 2007. kupila porodica bivšeg ukrajinskog predsednika i premijera Viktora Janukoviča, a da je kompleks na rtu Aja posle aneksije Krima stavljen pod upravu Ureda predsednika Rusije za upravljanje imovinom.

Saradnici Navaljnog tvrde da je imanje kasnije preuzela mreža kompanija povezanih sa Jurijem i Borisom Kovaljčukom, biznismenima za koje se veruje da su deo Putinovog užeg kruga. Fondacija za borbu protiv korupcije dodaje da vlasnička struktura odgovara šemama ranije identifikovanim i na drugim nekretninama koje je ta organizacija povezala sa Putinom, uključujući rezidenciju u blizini jezera Valdaj i prostranu palatu u blizini Gelendžika.

Istraga koju su sproveli saradnici Navaljnog, čije rezultate prenosi američki Em-Es-En, pokazala je da prostrani kompleks na južnom vrhu crnomorskog poluostrva, uključuje i privatno šetalište, mol i veštačku plažu sa belim peskom, kao i novi heliodrom.

Glavna kuća ima 9.000 kvadratnih metara, a druga zgrada na litici, sa 5.000 kvadrata, skrivena je ispod uređenih vrtova.

Enterijer je raskošan čak i u poređenju sa drugim Putinovim palatama. Glavna spavaća soba ima 240, a kupatilo 50 kvadratnih metara. Budoar – salon za oblačenje i doterivanje, velik je otprilike kao tri standardna dvosobna stana, navodi Fondacija za borbu protiv korupcije.

U zlatni džakuzi ulazi se preko zlatnih merdevina i uz pomoć zlatnog rukohvata, navode aktivisti i dodaju da elementi za kupatilo koštaju oko 32.500 evra, za koliko može da se kupi garsonjera u ruskom odmaralištu Soči.

Ceo jedan sprat zauzima privatna bolnica, u kojoj su ordinacije lekara opšte prakse i otorinolaringologa, stomatološka ordinacija i operaciona sala, opremljena najsavremenijim nemačkim i finskim medicinskim uređajima.

Operacioni sto košta oko 40.000 evra, a tu su i respirator, aparat za anesteziju, oprema za praćenje stanja pacijenta, rendgen, oprema za gastroskopiju i kolonoskopiju i još mnogo toga.

U palati je i krio sauna, za Putinu omiljenu terapiju veoma hladnim vazduhom, u podrumu se nalazi intimni bioskop za osam osoba, a deo kompleksa je i posebna kuća za goste sa pogledom na Crno more.

Fondacija za borbu protiv korupcije ocenjuje da je raskošna palata na rtu Aja „još jedan simbol nekontrolisane moći i korupcije u Rusiji“.

