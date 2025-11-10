Sarkozi izašao iz zatvora u Parizu

Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi danas je izašao iz zatvora nakon što mu je Apelacioni sud u Parizu odobrio puštanje na slobodu uz sudski nadzor.

Sarkozi je pre tri nedelje počeo da služi petogodišnju zatvorsku kaznu na koju je osuđen zbog malverzacija oko finansiranja predsedničke kampanje 2007. godine, jer je ilegalno dobijao novac iz Libije.

Sarkozi je viđen kako stiže u svoj dom u zapadnom Parizu ubrzo nakon što je njegov automobil napustio zatvor La Sante.

Sarkoziju je zabranjeno da napusti teritoriju Francuske i da bude u kontaktu sa drugim optuženima i svedocima u ovom slučaju, saopštio je sud.

Sarkozi je postao prvi predsednik Francuske u moderno doba koji je osuđen na zatvor.

On poriče bilo kakvu odgovornost.

Tokom današnjeg saslušanja, Sarkozi je, govoreći iz zatvora putem video prenosa, tvrdio da je uvek ispunjavao „sve zahteve pravde“.

„Nikada nisam zamišljao da ću doživeti zatvor sa 70 godina. Ova muka mi je nametnuta i ja sam je proživeo. Teško je, veoma teško“, rekao je on.

(Beta)

