Šarović: Policija nas maltretirala do tri časa iza ponoći, vlasniku KTV oduzet automobil

Novinar televizije KTV Nemanja Šarović izjavio je da je ekipu te televizije policija u Zrenjaninu maltretirala do tri časa iza ponoći, i da je vlasniku i snimatelju Danijelu Radiću oduzet automobil.

Šarović je agenciji Beta kazao i da je njihovom prijatelju L.N, koji je preparkiravao Radićev nepropisno parkiran automobil, određeno 48-časovno zadržavanje zbog sumnje da je počinio krivično delo „napad na službeno lice“.

„Maltretiranje ekipe KTV je počelo još za vreme naprednjačkog skupa u Zrenjaninu, jer smo uživo radili prenos. Policija je od mene tražila da pomerim automobil, koji je navodno moj i koji je nepropisno parkiran. Nikada nisam čuo da je policija nekog jurila po gradu da bi pomerio nepropisno parkirano vozilo. Suština je da su oni po svaku cenu hteli da nas spreče da izveštavamo s tog skupa, što mi nismo dozvolili“, rekao je Šarović.

Kad se završio prenos, dodao je, on i vlasnik KTV Danijel Radić su se vratili do automobila, gde ih je sačekao veliki broj policajaca.

„Zbog nepropisno parkiranog automobila čekale su nas tri policijske ‘oktavije’, ‘marica’, devet uniformisanih policajaca i šest – sedam policajaca u civilu. Pošto smo sve to snimali, zamolili smo jednog našeg prijatelja L.N. da pomeri vozilo. Dok je on preparkiravao vozilo, zaustavila ga je patrola Saobraćajne policije i zahtevala da pođu u policijsku stanicu jer kod sebe nisu imali obrasce za prekršajne prijave. Nakon pisanja prekršajne prijave, vozač je pušten, ali je ubrzo ponovo priveden i napisana mu je krivična prijava zbog navodnog napada na službeno lice i određeno 48-časovno zadržavanje, a automobil je kasnije oduzet“, kazao je Šarović.

Sve što se dešavalo, naveo je, imaju snimljeno na kameri i nikakvog napada na službeno lice nije bilo.

„Na moje pitanje policiji, zbog čega sve to rade, odgovorili su da su dobili naređenje s najvišeg vrha iz Beograda. Iživljavali su se nad nama do tri časa posle ponoći, a ispred Radićeve kuće su provocirali i njegovu suprugu koja je u drugom stanju i ima bebu od deset meseci“, ispričao je Šarović.

Televizijska ekipa KTV je juče iz Zrenjanina radila direktan prenos sa skupa Srpske napredne stranke.

U razgovoru s novinarom Šarovićem pojedini učesnici su priznali da su za dolazak u Zrenjanin dobili dnevnice od 50 evra i da su organizovano autobusom pristigli iz više gradova.

