Šarović: Tužilaštvo me tereti zbog komentara koje su objavljivala NN lica na Instagramu

Predsednik Pokreta vera, ljubav, nada Nemanja Šarović saslušan je u policiji zbog krivične prijave koju je protiv njega podiglo Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu.

Šarović je agenciji Beta kazao da se on tereti zbog „uvredljivih i pogrdnih“ komentara koje su NN lica objavljivala ispod njegove objave na društvenoj mreži Instagram.

„Ovo je veoma ozbiljan presedan. Tužilaštvo me goni, zbog ‘uvredljivih i pogrdnih’ komentara protiv tužilaštva i suda u Zrenjaninu i javne tužiteljke Dragane Mojsin. Komentare su na društvenoj mreži Instagram objavila NN lica, ali je krivično delo ‘ometanje pravde’ iz člana 336 b, stav 2 Krivičnog zakonika, pripisano meni. Nikada i nigde, u Srbiji ili u svetu, nije se dogodilo da autor neke objave na društvenoj mreži krivično odgovara za tuđe komentare, komentare nepoznatih ljudi“, kazao je Šarović.

Prema njegovim rečima, ako presedan postane pravilno, posledice će biti gore od gašenja društvenih mreža jer su, kako je rekao, mogućnosti zloupotrebe od strane tužilaštva ogromne.

„Bilo koja objava na mrežama, može biti meta botovskih, uvredljivih i pogrdnih komentara, što će onda biti osnov za krivični progon protivnika režima“, rekao je.

Šarović se tereti za krivično delo za koje je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

