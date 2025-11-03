Šarović tvrdi da je došlo do tuče unutar Ćacilenda

Predsednik pokreta „Ljubav vera nada“ Nemanja Šarović objavio je snimak na društvenim mrežama, o navodnoj tuči unutar nelegalnog šatorskog naselja na platou ispred skupštine Srbije – „Ćacilenda“.

Na snimku se vidi kako policajci trče ka šatorima kao i grupa ljudi koja je prisutna tamo.

Građani i studenti i večeras su okupljeni na raskrsnici Takovske ulice i Bulevara kralja Aleksandra u centru Beograda, u znak podrške Dijani Hrki, koja štrajkuje glađu tražeći odgovornost za sina Stefana koji je poginuo 1. novembra prošle godine u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu.

Situacija između dva skupa je mirna, osim povremenog pogrdnog skandiranja okupljenih posebno na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, javio je reporter agencije Beta.

