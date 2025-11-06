Šarovićev pokret traži hapšenje Vladimira Mandića zbog napada na jučerašnjem skupu

Pokret „Ljubav, vera, nada“ je tražio hitnu reakciju tužilaštva, policije i hapšenje funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), nekadašnjeg rukometaša Vladimira Mandića, za koga kažu da je napao na predsednika tog pokreta Nemanju Šarovića i novinarsku ekipu KTV.

„Zahtevamo hitnu reakciju tužilaštva i policije, hapšenje Vladimira Mandića i drugih napadača kao i njihovo zadržavanje u pritvoru, jer bi njihov ostanak na slobodi izvesno doveo do ponavljanja istog ili sličnog krivičnog dela“, navodi se u saopštenju pokreta.

Napad se, kako je naveo taj pokret, dogodio dok su Šarović i KTV izveštavali o dolasku u šatorsko naselje ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu pristalica SNS i Srba sa Kosova i Metohije koji pešače ka Novom Sadu.

„Prilikom dolaska pristalica SNS i ‘Srba sa KiM protiv blokada’ na skup u Ćacilendu, Mandić je u ulici Kralja Milana prišao Šaroviću i bez bilo kakvog povoda ili upozorenja snažno ga udario po rukama, izbivši mu mikrofon. To je bio signal da i ljudi koji su bili s njim u društvu nasrnu na ekipu KTV gađajući ih flašama i topovskim udarima, dok je sam Mandić čak i pljunuo u pravcu novinarske ekipe KTV“, piše u saopštenju.

Pokret je naveo da su uz to izgovorene „uvrede na račun Nemanje Šarovića“, a da je tome prisustvovao veliki broj uniformisanih policajaca koje je predvodio komandant Policijske brigade Radoslav Repac, kao i više inspektora Odeljenja za javni red i mir policijske uprave Beograd.

„Niko od prisutnih pripadnika MUP-a Srbije nije reagovao kako bi zaštitio novinarsku ekipu koja je izveštavala u prenosu uživo, niti je pokušao da u skladu sa zakonom privede naprednjačke nasilnike“, piše Pokret Ljubav, vera, nada.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com