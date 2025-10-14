Sastanak globalnih lidera o ženama u Kini: Potrebno ubrzavanje svestranog razvoja žena

Suočene sa promenama i izazovima, zemlje i zainteresovane strane će se odlučno odupreti svakom obliku regresije i ubrzati proces svestranog razvoja žena, saopštio je kabinet predsednika Kine Si Đinpinga povodom Sastanka globalnih lidera o ženama, koji se u toj zemlji održava sa Agencijom Ujedinjenih nacija za žene (UN Women).

Sastanak se održava 13. i 14. oktobra, a njegovi učesnici su pozvali na akciju i saradnju u 10 ključnih oblasti na polju razvoja položaja žena, naveo je juče predsednički kabinet, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Učesnici su pozvali na negovanje mirnog i bezbednog životnog okruženja i izrazili podršku punom i ravnopravnom učešću žena u mirovnim procesima, a onda naglasili važnost osnaživanja žena, navodi se u saopštenju.

Dodaju se zalaganja za sprečavanje i eliminaciju svih oblika diskriminacije i nasilja nad ženama i devojčicama, kao i da posebnu pažnju i podršku treba posvetiti onima u ranjivim situacijama ili humanitarnim krizama.

Učesnici sastanka su, kako se navodi, govorili i o korišćenju potencijala mladih žena.

Oni su pozvali na podršku UN u razvoju platformi za saradnju žena širom sveta, kao i na kontinuirano unapređenje osećaja ispunjenosti i bezbednosti žena kroz njihov svestrani razvoj, posebno u oblastima smanjenja siromaštva, obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i socijalnog osiguranja, kao i njihovo ravnopravno učešće na svim nivoima donošenja odluka i upravljanja.

Saopštenje poziva na poboljšanje institucionalnih mehanizama za promociju rodne ravnopravnosti, kao i na jačanje nacionalnih mehanizama koji doprinose poboljšanju statusa žena u društvu.

Poziva se i na podršku ženama u učešću u upravljanju klimatskom i životnom sredinom i zaštiti ekosistema, kao i na unapređenje kapaciteta žena da reaguju na klimatske promene i prirodne katastrofe.

Učesnici sastanka govorili su i o digitalnoj transformaciji koja uključuje žene kao punopravne, ravnopravne i značajne učesnike i lidere i dodali da predrasude, diskriminacija i nasilje nad ženama, kao i negativni stereotipi o njima, moraju da se eliminišu.

Sve uključene strane pohvalile su dostignuća Kine u ovim oblastima, kao i njen aktivan doprinos globalnoj rodnoj ravnopravnosti i izrazile nadu da će sastanak poslužiti kao nova polazna tačka za ubrzanje sprovođenja Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, koja je usvojena na Svetskoj konferenciji o ženama 1995. godine, pored Agende UN za održivi razvoj do 2030. godine, zaključuje se u saopštenju.

(Beta)

