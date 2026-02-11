Sastanak ministara odbrane NATO sutra u Briselu

Sastanak ministara odbrane članica NATO biće održan sutra u Briselu a glavne teme razgovora biće ulaganja u odbranu i nastavak podrške Ukrajini.

Ministri će razmotriti napredak postignut od samita NATO u Hagu prošle godine, uključujući kako članice ispunjavaju obaveze u pogledu povećanja investicija u odbranu, veće proizvodnje u odbrambenoj industriji, jačanja odvraćanja i odbrane, kao i podrška Ukrajini.

Na agendi će biti i priprema za naredni samit NATO, koji će biti održan 7. i 8. jula u Ankari.

Zvaničnik NATO je novinarima rekao da će ministri takođe razmeniti mišljenja o sprovođenju svih misija i aktivnosti koje predvodi NATO, uključujući KFOR, koja je najdugotrajnija i trenutno najveća misija Alijanse.

Sutra će biti održan i neformalni sastanak Saveta NATO-Ukrajina, na kojem će učestvovati ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

Iako Zapadni Balkan nije na dnevnom redu, zvaničnik NATO je istakao da je taj region od strateškog značaja za Alijansu i da ostaje čvrsto posvećen njegovoj stabilnosti i bezbednosti.

U razgovoru s novinarima sa Zapadnog Balkana koji prate sutrašnji sastanak, zvaničnik NATO je rekao da zapadni vojni savez posvećuje veliku pažnju regionu gde „vide zabrinjavajuće trendove, posebno poslednjih nekoliko godina“.

Pored napada na pripadnike KFOR-a u maju 2023. u Zvečanu i sukoba u selu Banjska u septembru iste godine, zvaničnik je ukazao i na druge zabrinjavajuće trendove na Zapadnom Balkanu, kao što su dezinformacione kampanje, hibridne pretnje, političke tenzije, retorika koja izaziva podele i nepostojanje napretka u dijalogu Srbije i Kosova.

„Ne vidimo potencijal za eskalaciju, bar ne u ovom trenutku, ali vidimo puno razloga da ostanemo oprezni i angažovani i da nastavimo da pažljivo pratimo situaciju, što NATO čini i nastaviće to da radi“, kazao je zvaničnik.

On je rekao da ono što se dešava u regionu ne dešava se u vakuumu.

„Region takođe nije imun na spoljašnje trendove i pretnje, a ovaj region je možda još ranjiviji zbog političke, bezbednosne osetljivosti zbog čega verujemo da NATO kao stabilizujući akter i drugi međunarodni igrači imaju razloga da budu oprezniji i angažovaniji“, kazao je zvaničnik NATO.

On je takođe istakao da NATO i međunarodna zajednica podržavaju mir i stabilnost u reigonu, ali da velika odgovornost leži na lokalnim političarima i liderima koji moraju kontrutkivno da se angažuju.

(Beta)

