Sastanak predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD početkom marta u Abu Dabiju

Naredni sastanak Ukrajina-Rusija-SAD bićei početkom marta u Abu Dabiju i pripreme su "već uznapredovale" - rekao je na društvenim mrežama u svom redovnom večernjem obraćanju građanima predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski posle sastanaka ukrajinskih i američkih zvaničnika danas u Ženevi.

Turska novinska agencija Anadolija je prenela da je glavni pregovarač Ukrajine Rustem Umerov u objavi na društvenoj mreži X rekao da su se razgovori danas odvijali u dva formata: sastanci sa američkom stranom i trilateralni sastanak u kojem su učestvovale i SAD i Švajcarska.

Umerov je rekao da su posle tih sastanaka on i poslanik David Arahamija, zajedno sa predstavnicima SAD Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zajednio razgovarali telefonom sa Zelenskim o današnjim rezulatima i sledećim koracima.

„Sledeća runda je u pripremi. Radimo na finalizaciji bezbednosnih parametara, ekonomskih odluka i dogovorenih stavova koji bi trebalo da čine osnovu za dalje aranžmane“, rekao je on, napominjući da je cilj da budući trilateralni sastanak sa SAD i Rusijom bude „što je moguće sadržajniji“.

Po rečima Umerova, posebna pažnja je posvećena dugoročnoj ekonomskoj podršci i oporavku Ukrajine od rata.

„Zajedno sa ekonomskim timom Vlade, uključujući (ministra ekonomije) Oleksija Soboljeva, i našim američkim partnerima, obaviki smo detaljan pregled dokumenta o oporavku Ukrajine“, rekao je on, dodavši da će timovi nastaviti da usavršavaju planove rekonstrukcije i investicija.

Dogovoreno je da će obe strane nastaviti rad na dokumentu, posebno na odredbam o budućoj rekonstrukciji i investicionom okviru, napomenuo je on.

Zahvalio je Švajcarskoj na domaćinstvu pregovora i timu američkog predsednika Donalda Trampa na podršci.

Ranije je Umerov rekao da su na dnevnom redu humanitarna pitanja, uključujući moguće razmene zarobljenika, izrazivši nadu u „konkretne rezultate“.

Pre današnjih razgovora u Ženevi Zelenski je telefonom razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, izrazivši nadu da bi sastanak mogao da podigne pregovore na viši nivo.

„Očekujemo da će ovaj sastanak stvoriti priliku da se razgovori prebace na nivo lidera“, rekao je on.

Sastanak u Ženevi usledio je posle trilateralnih pregovor sa Rusijom prošle nedelje, koje su zvaničnici opisali kao „teške, ali poslovne“ i „intenzivne i suštinske“, ali bez sporazuma.

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je danas pre sastanka u Ženevi rekao da Rusija nema nikakve rokove za okončanje rata u Ukrajini.

„Nemamo rokove, samo zadatke. Trenutno ih sprovodimo“, rekao je Lavrov, prenela je ruska agencija TASS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com