Sastanak sa Makronom potvrdio obostranu posvećenost partnerstvu Kosova i Francuske

Premijer Kosova Aljbin Kurti (Albin) i predsednik Francuske Emanuel Makron (Macron) su na današnjem sastanku potvrdili obostranu posvećenost daljem produbljivanju evropskog i bilateralnog partnerstva između Kosova i Francuske, saopštila je Vlada Kosova.

Tokom radnog ručka predsednik Makron je još jednom čestitao premijeru Kurtiju na ponovnom izboru i novom mandatu na čelu Vlade Kosova.

Kurti je istovremeno izrazio zahvalnost za kontinuirani doprinos Francuske Kosovu.

Istaknuta je kontinuirana pozitivna uloga NATO-a na Kosovu, odnosno KFOR-a, kao i misije Evropske unije.

„Na sastanku se razgovaralo o integracijama i bezbednosti u Evropi. Premijer Kurti je naglasio da Kosovo ostaje potpuno usklađeno sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU. On je istakao napredak u sveobuhvatnim reformama, sa napretkom u 35 od 38 (pregovaračkih) oblasti, kako je konstatovano i u poslednjem izveštaju EU o našoj zemlji, svrstavajući Kosovo među najuspešnije zemlje u regionu“, navodi se u saopštenju.

Kurti je na sastanku zatražio podršku Francuske za evropske integracije Kosova i za članstvo u međunarodnim organizacijama.

„Premijer Kurti je govorio o bezbednosti Kosova, koja je pre svega bezbednost njegovih granica, zatim o unapređenju domaćih odbrambenih kapaciteta koje je u toku, odnosima sa severnim susedom Srbijom u vezi sa procesom dijaloga u Briselu i sprovođenju sporazuma o potpunoj normalizaciji, kao i o saradnji sa severnoatlantskim saveznicima i regionalnoj bezbednosti na Balkanu“, navodi se u saopštenju.

Takođe se razgovaralo o planovima i investicijama u obrazovanje, kao i o organizovanju novih poslovnih foruma Kosovo–Francuska, nakon uspešnog foruma održanog u februaru ove godine u Prištini.

„U tom kontekstu, Mediteranske igre 2030, koje će biti održane na Kosovu, predstavljaju poziv za podršku i angažovanje Francuske u pripremama za njihovu organizaciju“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

