Sastanak Tramp-Putin na Aljasci bez dogovora o okončanju rata u Ukrajini

Američki i ruski predsednici, Donald Tramp i Vladimir Putin razgovarali su gotovo tri sata u Enkoridžu, na Aljasci, na sastanku od koga se mnogo očekivalo, ali pored izrečenih toplih reči razgovor je završen bez konkretnih predloga o tome kako prekinuti rat u Ukrajini.

Na kratkoj konferenciji za novinare sinoć koju su dvojica predsednika održali posle završetka razgovora, Putin je govorio o poštovanju i konstruktivnosti, a Tramp da su razgovori bili vrlo produktivni, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Obojica su rekli da je ostvaren napredak tokom razgovora ali nisu ukazali da je bilo nešto čak ni blizu značajnog prodora o ključnom pitanju primirja, a kamoli nekog šireg mirovnog sporazuma, dodaje BBC.

Tramp je rekao da su on i Putin „ostvarili značajan napredak“, ali je dao malo detalja o kakvom napretku se radi.

Američki predsednik je rekao da ostaju i dalje tačke neslaganja i da „nema dogovora dok ne bude dogovora“. „Nismo stigli dotle, uprkos napretku“, rekao je Tramp.

Dvojica predsednika završili su kratko obraćanje bez prihvatanja da odgovore na novinarska pitanja. Ali utisak je da ima znakova da će doći do drugog sastanka.

Tramp je rekao da će „razgovarati vrlo skoro“. Na to je Putin odgovorio na engleskom „sledeći put u Moskvi“, na šta je Tramp uzvratio da je to zanimljivo ali da „može da zamisli da se to desi“.

Putin je rekao da je „iskreno zainteresovan“ da okonča sukob koji je opisao kao „tragediju“, ali je rekao da Rusija treba da eliminiše „glavne uzroke“ tog sukoba, i upozorio da Ukrajina i Evropa ne smeju da „sabotiraju“ pregovore.

Putin je sastanak u Enkoridžu označio kao „početnu taču ka rešenju“ sukoba. Opisao je svoj odnos sa Trampom kao „poslovni“ i složio se sa ponovljenom Trampovom tvrdnjom da rat ne bi počeo da je on ostao na dužnosti posle izbora 2000. godine.

Tramp je rekao da će uskoro razgovarati sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.

Obe strane će sastanak označile kao uspeh, ali za Ukrajinu neizvesnost oko budućnosti ovog rata i dalje ostaje, piše BBC.

Posle obraćanja, Tramp se odmah uputio u Vašington a Putin u Rusiju, dok najavljenog ručka sa proširenim delegacijama nije bilo.

(Beta)

