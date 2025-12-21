Sastankom sa Vučićem slovački predsednik Pelegrini počeo posetu Srbiji

Pre početka razgovora Vučić je za Pelegrinija i delegaciju Slovačke priredio svečani doček ispred Palate Srbija.

Dvojica predsednika razgovor će nastaviti u proširenom sastavu, sa članovima delegacija Slovačke i Srbije, a potom će se zajedno obratiti medijima.

Uoči posete Srbiji, tokom koje će razgovarati i sa drugim državnim zvaničnicima, udruženja i predstavnici Slovaka iz Vojvodine uputili su predsedniku Slovačke otvoreno pismo tražeći da se sastane i sa njima.

Vojvođanski Slovaci zahtevali su od Pelegrinija da se sastane i s njima, „kako bi ga upoznali sa represijom koju srpski režim sprovodi nad Slovacima i sa činjenicom da se slovačka zajednica u Vojvodini ‘raspada’ jer ljudi odlaze pošto ne vide budućnost u Srbiji“.

„Ukoliko se i Vaša poseta svede isključivo na kurtoazne susrete sa onima koji filtriraju istinu, bićemo, nažalost, prinuđeni da to doživimo kao ignorisanje i izdaju od strane matične države. Ne kao političku odluku, već kao moralni neuspeh. Živimo u vremenu kada se naša zajednica nalazi na ivici nestanka i kada se suočava sa pritiscima kakve novija istorija ne pamti i koje običan čovek ne ume ni da objasni“, navela je u saopštenju za javnost grupa građana iz Bačkog Petrovca.

Zbor građana Kovačice i Padine takođe je uputio pismo Pelegriniju, zatražio sastanak sa njim i upozorio na zatiranje identiteta Slovaka u tim mestima, a oglasila se i neformalna grupa građana iz desetak mesta u Sremu, navodeći da su saglasni sa svojim sunarodnicima iz Bačke i Banata koji su uputili otvoreno pismo Pelegriniju, pošto su problemi i pritisci u Sremu identični.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com