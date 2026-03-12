Gradski sat na beogradskom Trgu Republike opet ne radi, dva dana pošto je popravljen, piše Nova ekonomija.

Kazaljke i „ciferblat“ – lice časovnika su izvađeni iz njega, pa jedan od mehanizama trenutno nije u funkciji.

Upravo taj mehanizam bio je popravljen pre samo dva dana, a onda i zvanično postavljen.

Razlog za prvi kvar, po izjavi gradskog urbaniste Marka Stojčića bio je taj što su ga radnici JKP „Gradska čistoća“ časovnik prali šmrkom pod velikim pritiskom o člemu postoji i video-snimak.

„Udar vodenog mlaza kroz otvor za kondenzaciju doveo je do oštećenja mehanizma sata“, izjavio je Stojčić u saopštenju.

Dodao je tada da su novi mehanizmi stigli od francuskog proizvođača Bode (Bodet), da su montirani i da sat pravilno funkcioniše.

Dan pošto je Stojčić to izjavio, sat je počeo ubrzano da radi: kazaljka koja pokazuje minute okretala se velikom brzinom.

Sat je zatim usporio na normalnu brzinu, ali od jutros, na mestu tog mehanizma nema ni kazaljki ni lica sata.

Sat na Trgu Republike je plaćen 10 miliona dinara novcem Beograđana sada pokazuje vreme na tri od četiri strane, a nadležni nisu odgovorili na pitanja o tome zašto je ponovo pokvaren.

(Beta)

