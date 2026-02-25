Savet AVM, nakon Jovane Jeremić, ograničio emitovanje Informer TV i TV Prva RS u Crnoj Gori

Savet Agencije za audiovizuelne medijske usluge u Crnoj Gori (SAMU) doneo je odluku da pokrene postupke protiv emitera "Informer TV" i "TV Prva RS".

Analiza je pokazala prisustvo sadržaja sa elementima govora mržnje, negiranja nacionalnog identiteta i glorifikacije pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.

Prethodno je, pre nekoliko dana, Savet Agencije za audio-vizuelne medijske usluge (SAMU) u Crnoj Gori doneo odluku o privremenom ograničenju prijema i reemitovanja emisija Jovane Jeremić „Novo jutro“ i „Novo jutro – Jutro sa dušom“ koje se emituju u okviru programa televizije Pink u trajanju od šest meseci – zbog spornog govora usmerenog prema više nacionalnih i etničkih zajednica.

Kada je reč o „Informer TV“, postupak obuhvata emisije „Specijal“, „Specijalna emisija“, „Novogodišnje veselje“, „Badnje veče“, „Božićno veselje“, „Proslava Srpske Nove godine“ i „Info jutro“, emitovane u periodu od 29. marta 2025. do 2. februara 2026. godine.

Analizom emitovanih programskih sadržaja ovog emitera Agencija je uočila prisustvo narativa kojima se ugrožava dostojanstvo, podstiču mržnja, netrpeljivost i diskriminacija, te omalovažavaju i obezvređuju pripadnici crnogorske nacionalnosti negiranjem njihovog nacionalnog identiteta i posebnosti.

Utvrđen je kontinuirani obrazac emitovanja programskih elemenata kojima se afirmativno prikazuju ideologije i pokreti povezani sa zločinima u istorijskim oružanim sukobima, glorifikuju pravosnažno osuđeni ratni zločinci i negira nacionalni identitet pojedinih zajednica.

Posebno je značajno to što se sporni sadržaji pojavljuju u kontinuitetu, kroz različite formate – političke emisije, specijale i praznične programe – te ne predstavljaju sporadične incidente.

Imajući u vidu težinu, učestalost i kontekst spornih sadržaja, kao i osetljivost međunacionalnih odnosa u Crnoj Gori, ocenjeno je da ovakav diskurs podstiče netrpeljivost i produbljuje društvene podele, čime se zloupotrebljava pravo na slobodu izražavanja i ugrožava društvena kohezija.

Kada je reč o „TV Prva RS“, postupak obuhvata emisije „Jutro“ i „Dan na dan“, koje su deo redovne programske šeme tog emitera, a emitovane su u periodu od 14. decembra 2025. do 2. februara 2026. godine.

U navedenim emisijama emitovani su sadržaji kojima se ugrožava dostojanstvo, podstiču mržnja i netrpeljivost, te omalovažavaju i obezvređuju pripadnici crnogorske nacionalnosti negiranjem njihovog nacionalnog identiteta i posebnosti.

Utvrđeno je da su izneseni stavovi kojima se osporava postojanje i legitimnost crnogorskog nacionalnog identiteta, negira postojanje crnogorskog jezika, dok se pripadnici pojedinih nacionalnih i manjinskih zajednica dovode u kontekst diskreditacije i javnog omalovažavanja.

Diskurs zasnovan na takvom narativu predstavlja podrivanje građanskog koncepta Crne Gore, koji počiva na ravnopravnosti svih naroda i manjina, te ima potencijal da naruši multietničku toleranciju i socijalnu koheziju.

U skladu sa članom 24 Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, Savet se obratio Regulatornom telu za elektronske medije Republike Srbije (REM), kao nadležnom regulatoru za navedene emitere od koga je zatražio da, u okviru svojih nadležnosti, preduzme odgovarajuće mere radi utvrđivanja odgovornosti i otklanjanja uočenih nepravilnosti, te da Agenciju o ishodu preduzetih mera obavesti u pisanoj formi što pre, a najkasnije u roku od dve nedelje od dana dostavljanja obaveštenja.

Ukoliko se i nakon isteka tog roka nastavi kršenje propisanih standarda, Savet Agencije preduzeće proporcionalne mere ograničavanja reemitovanja programa tih emitera na teritoriji Crne Gore.

(Beta)

