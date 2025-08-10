Savet bezbednosti UN: Izraelsko preuzimanje kontrole nad Gazom pokrenulo bi katastrofu

Sprovođenje izraelskog plana za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom u istoimenom palestinskom teritorijalnom pojasu gde Izrael ratuje skoro dve godine, preti pokretanjem nove katastrofe koja bi se osetila u celom regionu, upozorio je danas visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija (UN) Miroslav Jenča.

Jenča, zamenik generalnog sekretara UN za Evropu, Centralnu Aziju i Ameriku, izjavio je na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN o tom planu da se u Pojasu Gaze odvija humanitarna katastrofa nezamislivih razmera.

On je rekao da preuzimanje kontrole nad gradom Gazom može da pokrene novu katastrofu u čitavom Pojasu, koja će izazvati dalje prisilno interno raseljavanje i ubijanje civila.

Izraelski plan je oštro osudio i uvodničar, predstavnik Slovenije u Savetu bezbednosti i bivši ministar spoljnih poslova Samuel Žbogar.

On je u govoru u ime Danske, Grčke, Francuske i Slovenije rekao da će svaki pokušaj aneksije, proširenja vojnih operacija i kršenja međunarodnog prava dodatno izložiti opasnosti sve civile u Gazi, uključujući preostale Izraelce, taoce borbenog islamističkog pokreta Hamas.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je danas novinarima u Jerusalimu da plan Izraela nije da okupira, već da „oslobodi Gazu od Hamasa“ i da je njegova nova strategija za osvajanje grada Gaze najbolji način da se rat okonča.

Netanjahu se suočava sa intenzivnim pritiskom građana Izraela i međunarodne zajednice da zaustavi napade u Pojasu Gaze, gde gladuje više od dva miliona opsednutih palestinskih civila, kažu UN.

Pretpostavlja se da će Sjedinjene Američke Države (SAD), stalna članica Saveta bezbednosti, štititi Izrael od konkretne osude UN.

Grupa demonstranata se uoči sednice okupila ispred sedišta UN u Njujorku i zahtevala prekid sukoba u Pojasu Gaze, koji traje od oktobra 2023. godine.

(Beta)

