Savet bezbednosti UN zahteva smesta prekid napada Irana na zemlje Zaliva

Savet bezbednosti UN je večeras izglasao rezoluciju kojom zahteva "smesta prekid nečuvenih napada" Irana na zemlje Zaliva i na Jordan.

Za rezoluciju je glasalo 13 od 15 članica Saveta bezbednosti, a Rusija i Kina su bile uzdržane, preneli su mediji.

Rezolucija je doneta posle dubokog pogoršanja stanja na Bliskom istoku napadom SAD i Izraela na Iran 28. februara i odmazdom Irana na to mnogobrojnim napadima na Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jordan.

Rezolucija takođe osuđuje „svaku akciju ili pretnju Irana usmerenu na zatvaranje, ometanje ili bilo kakvo mešanje u međunarodnu plovidbu u Ormuskom moreuzu“.

Tekst podnet Savetu bezbednosti na glasanje podržali su Bahrein, ostale članice Saveta za saradnju zemalja Zaliva (Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Oman i Katar) i Jordan.

Ukupno 135 zemalja članica UN podržalo je predlog rezolucije pred sednicu Saveta bezbednosti UN.

(Beta)

