Savet EU: Od 1. januara 2026. zabraniti uvoz ruskog gasa, uključujući tranzit

Savet Evropske unije je danas zauzeo stav da uvoz ruskog gasa u zemlje Evropske unije treba da bude zabranjen od 1. januara 2026. godine, što se odnosi i na tranzit tog energenta kroz EU u treće zemlje.

Ministri energetike članica EU postigli su na sastanku u Luksemburgu dogovor o pregovaračkoj poziciji za nacrt uredbe o postepenoj obustavi uvoza ruskog prirodnog gasa, saopštio je Savet EU.

Nakon što Evropski parlament definiše svoju pregovaračku poziciju, Predsedništvo Saveta EU započeće pregovore sa tim zakonodavnim telom o konačnom tekstu uredbe.

Uredba, koja je ključni element plana EU za okončanje zavisnosti od ruske energije, uvodi pravno obavezujuću, postepenu zabranu uvoza gasa iz Rusije, dok će potpuna zabrana biti na snazi od 1. januara 2028. godine.

Pregovaračka pozicija Saveta EU uključuje stav da kratkoročni ugovori koji su zaključeni pre 17. juna 2025. mogu da budu realizovani do 17. juna 2026. godine, a dugoročni ugovori do 1. januara 2028. godine.

Izmene postojećih ugovora biće dozvoljene jedino za usko definisane operativne svrhe i one ne mogu da dovedu do povećanja obima, osim za neke specifične fleksibilnosti za članice EU bez izlaza na more, pogođene nedavnim promenama u pravcima snabdevanja, navodi se.

U saopštenju takođe piše da su predstavljeni i dodatni mehanizmi za nadzor i obaveštavanje radi sprečavanja ulaska u EU ruskog gasa u okviru tranzitnih procedura – prolaska gasa kroz Uniju na putu ka drugoj destinaciji, bez ulaska na tržište EU.

Povodom današnjeg dogovora ministara energetike članica EU, ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da se Srbija nalazi „u veoma teškoj i gotovo bezizlaznoj situaciji, pošto je Savet EU usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje“.

„Suština je da Bugarska neće dozvoliti protok ruskog gasa kroz Balkanski tok, čime će biti oštećena i Srbija u budućnosti. Nadamo se da ćemo naći rešenje i radimo sve što je u našoj moći, ali situacija je gotovo bezizlazna, imajući u vidu i trenutnu situaciju u vezi sa Naftnom industrijom Srbije“, navela je Đedović Handanović.

Dodala je da se Srbija „našla pogođena ni kriva ni dužna“, ali da će vlada „uprkos svemu dati sve od sebe da građani ne osete probleme sa kojima se zemlja suočava“, prenelo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

(Beta)

