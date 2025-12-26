Savet Evrope: U Srbiji 33 od 59 slučajeva ugrožavanja bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu

Platforma Saveta Evrope za promociju zaštite novinarstva i bezbednosti novinara zabeležila je ove godine niz incidenata na Zapadnom Balkanu, od kojih je ubedljivo najveći broj iz Srbije.

Prema podacima sa sajta Platforme, ove godine je zabeleženo 59 slučajeva ugrožavanja bezbednosti novinara u zemaljama Zapadnog Balkana, od kojih su čak 33 iz Srbije, navodi Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

U Hrvatskoj je zabeleženo sedam takvih slučajeva, u Bosni i Hercegovini šest, u Crnoj Gori i Albaniji po pet, a u Severnoj Makedoniji tri.

NUNS navodi da su čak 344 slučaja zabeležena ove godine u bazi tog udruženja, u kojoj se evidentiraju napadi, pritisci i pretnje novinarima u Srbiji, što je najveći broj otkako vodi tu evidenciju.

Veliki deo incidenata povezan je sa izveštavanjem o antivladinim građanskim i studentskim protestima koji traju duže od godinu dana, otkako je 16 osoba poginulo u padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, navodi NUNS.

Mreža Bezbedni novinari (SafeJournalists) navodi da međunarodna vidljivost slučajeva pretnji i nasilja prema novinarima i novinarkama na Zapadnom Balkanu pojačava pritisak na institucije da reaguju.

Platforma Saveta Evrope, kada zabeleži ozbiljna kršenja slobode medija, preko svojih mehanizama zvanično poziva nadležne institucije države članice da dostave odgovor i informacije o tome koje su korake preduzele u konkretnom slučaju.

Platforma pomaže u prikupljanju, obradi i deljenju informacija o ozbiljnim zabrinutostima u vezi sa slobodom medija i bezbednošću novinara u državama članicama Saveta Evrope.

Cilj joj je da unapredi zaštitu novinara, da efikasnije odgovori na pretnje i nasilje prema medijskim profesionalcima i da podstakne mehanizme ranog upozoravanja i kapacitete za reagovanje u okviru Saveta Evrope.

(Beta)

