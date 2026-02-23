Savet roditelja Pete beogradske traži raspisivanje konkursa za izbor novog direktora škole

Savet roditelja Pete beogradske gimnazije pozvao je danas Privremeni školski odbor da bez odlaganja raspiše konkurs za izbor direktora, a nadležni organ lokalne samouprave da pokrene postupak izbora novog školskog odbora.

„Činjenica da konkurs za izbor direktora do danas nije raspisan ukazuje na to da nepravilnosti nisu otklonjene u zakonskom roku. Odgovornost za takvo stanje snose vršilac dužnosti direktora i Privremeni školski odbor, u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti“, navodi se u saopštenju.

Kako ističu, ukoliko po isteku drugog mandata Privremenog školskog odbora ne bude izabran direktor i ne bude konstituisan novi školski odbor, zakon predviđa mogućnost zabrane rada škole, što predstavlja najtežu i krajnju meru, sa nesagledivim posledicama po učenike, zaposlene i roditelje.

„Iako je izvesno da postupak izbora direktora neće biti okončan do isteka mandata Privremenog školskog odbora, od ključnog je značaja da konkurs bude raspisan i da postupak izbora bude u toku pre isteka tog mandata, kao i da novi školski odbor bude formiran najkasnije do 8. aprila 2026. godine“, navode iz Saveta roditelja Pete beogradske gimnazije.

Dodaju da ne postoje zakonski uslovi za produženje mandata vršioca dužnosti direktora, te da pozdravljaju imenovanje novog vršioca dužnosti i najavu ministarstva prosvete da će novi direktor Pete beogradske gimnazije biti „osoba dijaloga“.

„Istovremeno, izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da je dosadašnja vršiteljka dužnosti (Danka Nešović) jutros suspendovala dvoje profesora, čime se dovodi u pitanje deklarativno opredeljenje za dijalog i smirivanje situacije u školi“, ističe se u saopštenju.

Ukazuju i da je u skladu sa zakonom, zadatak vršioca dužnosti direktora i Privremenog školskog odbora da otklone utvrđene nepravilnosti.

„Pozivamo sve nadležne državne organe da postupaju u skladu sa zakonom i obezbede zakonit, stabilan i odgovoran rad škole. Takođe, pozivamo celokupnu javnost da podrži očuvanje zakonitosti, stabilnosti i integriteta Pete beogradske gimnazije“, navodi se u saopštenju.

Ministar obrazovanja Dejan Vuk Stanković prethodno je izjavio da v.d. direktorke Pete beogradskoj gimnaziji Danki Nešović danas ističe mandat, te da će ta škola od sutra imati novog v.d. direktora, „čoveka koji nije bio uključen u sukobe (između roditelja, nastavnika i ministarstva), koji može da smiri sukobe u kolektivu“.

On je gostujući na TV Kurir naveo da ne želi da navede ime novog direktora, ali da je u pitanju osoba koja ispunjava sve uslove, da je kandidat iz kolektiva i da su s tom osobom „već obavljeni razgovori“.

(Beta)

